Membro da equipe McLaren é levado ao hospital após incêndio no Grande Prêmio da Espanha

reuters_tickers

1 minuto

BARCELONA (Reuters) – Um funcionário da McLaren foi levado ao hospital após um incêndio forçar a equipe de Fórmula 1 a esvaziar a sede do seu paddock antes do último treino e da classificação para o Grande Prêmio da Espanha, neste sábado.

A equipe afirmou que os serviços de emergência do Circuito da Catalunha e o corpo de bombeiros local chegaram ao local minutos depois do alarme e que o incêndio no centro de hospitalidade foi rapidamente extinto.

“Um membro da equipe McLaren foi levado ao hospital por precaução e todos os funcionários e convidados da McLaren foram informados”, acrescentou a McLaren, agradecendo as equipes adversárias pelas propostas de ajuda.

Todo o drama, com carros de bombeiros no paddock e um cordão em torno da área de hospitalidade da equipe, aparentemente não teve impacto nos pilotos do time.

Lando Norris, da McLaren, foi o segundo mais rápido no último treino, com o australiano Oscar Piastri em décimo lugar.

(Reportagem de Alan Baldwin)