Emprego cai na Suíça no segundo trimestre

Os empregos no setor de TI estão repentinamente menos abundantes, entre outras coisas devido ao início do uso da IA. Keystone-SDA

O número de vagas de emprego caiu 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, após uma ligeira recuperação no mercado de trabalho no início do ano.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss job vacancies fall in second quarter of 2025 ler mais Swiss job vacancies fall in second quarter of 2025

Français fr Baisse du nombre de postes vacants au 2e trimestre original ler mais Baisse du nombre de postes vacants au 2e trimestre

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

“A situação da economia suíça continua tensa, devido à política comercial protecionista dos EUA, às incertezas globais e ao fraco impulso dos investimentos”, afirmou Marcel Keller, diretor da empresa de recursos humanos Adecco Switzerland, em um estudo publicado na quinta-feira.

Segundo Keller, o recuo no índice de emprego elaborado pela gigante de recrutamento, juntamente com o indicador de emprego do centro de pesquisa econômica KOF, com sede em Zurique, “aponta para uma estagnação no mercado de trabalho suíço, que também se reflete no aumento do desemprego e na tendência moderada do emprego”.

O KOF estimou que uma “recuperação moderada” da economia e do mercado de trabalho deve ocorrer, no mínimo, até o final de 2025.

Mostrar mais

Mostrar mais Como a inteligência artificial afeta as profissões criativas Este conteúdo foi publicado em Os trabalhadores do setor criativo estão sob crescente pressão com a popularização da IA como através do software ChatGPT. Uma tendência global que transforma o mercado de trabalho. ler mais Como a inteligência artificial afeta as profissões criativas

Demanda por serviços e saúde

O setor de TI foi particularmente afetado, com uma queda de 31% nos empregos no primeiro semestre do ano, devido a uma “desaceleração da economia, automação e uso crescente de inteligência artificial”.

Os setores de vendas, administração e comercial, por sua vez, registraram uma queda de 24%, em grande parte devido à transformação digital, automação e eliminação de tarefas administrativas rotineiras.

Por outro lado, o setor da saúde registrou um aumento de 9% no número de ofertas de emprego nos primeiros seis meses do ano, enquanto os serviços pessoais tiveram um aumento de 7%, segundo o estudo da Adecco.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Empresas usam IA para contratar e demitir de forma eficiente Este conteúdo foi publicado em A IA está mudando contratações, promoções e até demissões. Mas há um ponto de inflexão: quando a tecnologia deixa de ajudar e vira obstáculo. ler mais Empresas usam IA para contratar e demitir de forma eficiente

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever