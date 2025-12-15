Salários na Suíça devem continuar estagnados em 2026

Os sindicatos estão desiludidos com as últimas negociações salariais. Keystone-SDA

A evolução fraca dos salários suíços ao longo da última década deverá prolongar-se até 2026, segundo a Travailsuisse, que defende um aumento salarial nominal de 2% para compensar a inflação e o aumento do custo de vida, especialmente nos seguros de saúde.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss trade unions disappointed by 2026 wage negotiations ler mais Swiss trade unions disappointed by 2026 wage negotiations

Deutsch de Gewerkschaften sind von der Lohnrunde enttäuscht original ler mais Gewerkschaften sind von der Lohnrunde enttäuscht

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A fraca evolução geral dos níveis salariais suíços nos últimos dez anos continuará em 2026, afirmou na segunda-feira a organização sindical Travailsuisse.

Em conjunto com a Federação Suíça dos Sindicatos, esta organização apelou a um aumento salarial nominal de 2% no verão. Com a inflação prevista de 0,5%, isso teria resultado em um crescimento salarial real de 1,5%.

Mostrar mais

Mostrar mais Política suíça Média da renda mensal das famílias suíças em 2023 foi de CHF 7.186 Este conteúdo foi publicado em A renda média disponível das famílias suíças era de CHF 7.186 (R$ 9.040) por mês em 2023. Ela permaneceu estável em relação aos anos anteriores. ler mais Média da renda mensal das famílias suíças em 2023 foi de CHF 7.186

De acordo com seus próprios cálculos, a Travailsuisse só conseguiu um aumento salarial superior a 1% em 9% de todas as negociações.

Em cerca de 35% dos casos, os aumentos negociados ficaram entre 0,6% e 1%. Em 57% dos casos, ficaram entre 0,2% e 0,5%.

O aumento do custo de vida — principalmente devido ao aumento dos planos de saúde — muitas vezes zerou esses aumentos imediatamente.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Como a inflação e a incerteza da economia global afetam os salários na Suíça Este conteúdo foi publicado em Pela primeira vez em três anos, os trabalhadores suíços podem comprar mais bens de consumo com seus aumentos salariais. ler mais Como a inflação e a incerteza da economia global afetam os salários na Suíça

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos