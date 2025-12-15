Salários na Suíça devem continuar estagnados em 2026
A evolução fraca dos salários suíços ao longo da última década deverá prolongar-se até 2026, segundo a Travailsuisse, que defende um aumento salarial nominal de 2% para compensar a inflação e o aumento do custo de vida, especialmente nos seguros de saúde.
A fraca evolução geral dos níveis salariais suíços nos últimos dez anos continuará em 2026, afirmou na segunda-feira a organização sindical Travailsuisse.
Em conjunto com a Federação Suíça dos Sindicatos, esta organização apelou a um aumento salarial nominal de 2% no verão. Com a inflação prevista de 0,5%, isso teria resultado em um crescimento salarial real de 1,5%.
Média da renda mensal das famílias suíças em 2023 foi de CHF 7.186
De acordo com seus próprios cálculos, a Travailsuisse só conseguiu um aumento salarial superior a 1% em 9% de todas as negociações.
Em cerca de 35% dos casos, os aumentos negociados ficaram entre 0,6% e 1%. Em 57% dos casos, ficaram entre 0,2% e 0,5%.
O aumento do custo de vida — principalmente devido ao aumento dos planos de saúde — muitas vezes zerou esses aumentos imediatamente.
Adaptação: Fernando Hirschy
Como a inflação e a incerteza da economia global afetam os salários na Suíça
