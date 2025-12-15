Como um policial se tornou artista

Sem título, 1996-1997, Philippe Jaccard_ RTBF

Esta é a história de um artista que pintou durante anos sem que ninguém soubesse. A história começa em Genebra, onde Philippe Jaccard nasceu e cresceu. Após dois anos nos escritórios de um banco, o jovem de 24 anos percebeu que aquele não era seu mundo. E se tornou policial.

Mas depois uma obsessão começou a atormentá-lo: a pintura. Deixa o trabalho assim que pode, veste o uniforme e corre para o seu apartamento para pintar. Algumas horas roubadas ao serviço, algumas telas pintadas à pressa.

Esta vida dupla não durou muito tempo. Aos 35 anos, sofre um esgotamento grave. As autoridades suíças classificaram-no como incapaz de trabalhar de forma permanente. Nunca mais voltou a trabalhar. Mais tarde, confessará que a arte o salvou do asilo psiquiátrico. A pintura tornou-se o seu único escape, a sua necessidade absoluta.

Catástrofe das 444 telas

Em 1992, Philippe Jaccard alugou seu primeiro ateliê. Neste espaço de 80 metros quadrados, trabalhou freneticamente nas suas pinturas de grande formato. Mas quando teve de deixar o local, 444 obras de grande formato foram aí guardadas. Não tinha espaço para as guardar. Foi então que ocorreu o que parecia ser um naufrágio: um comerciante suíço, que Philippe mal conhecia, comprou-lhe o conjunto por uma ninharia.

No final, o comerciante, especializado em arte moderna, não sabia o que fazer com os quadros. Durante anos, guardou-os numa antiga serração. Aí, cobertas de pó de madeira e em condições de conservação deploráveis, as obras tornaram-se quase impossíveis de apreciar.

“Tivemos de efetuar uma verdadeira investigação para descobrir onde estavam guardadas as suas obras”, conta o galerista de Bruxelas Hervé Perdriolle. “A conservação era deplorável nesta antiga serração, com as telas cobertas de pó de madeira. Tinham de ser restauradas”.

A isto juntam-se cerca de 160 quadros realizados na Borgonha, de onde era originária a mãe do artista. Jaccard tinha confiado as suas obras à comuna, onde também estavam guardadas em condições deploráveis.

Hervé Perdriolle , fundador da galeria de Bruxelas, em frente a uma obra de Philippe Jaccard. RTBF

Ressurreição

A história poderia ter terminado aí. Mas um encontro com o galerista Hervé Perdriolle muda tudo. Um encontro improvável. O artista, de passagem por Bruxelas, abre as portas da galeria de Bruxelas, atraído pela escuridão dos quadros expostos.

“Tinha uma pessoa à minha frente”, recorda o galerista. “Tinha a intuição, a qualidade das obras propostas e a particularidade da personagem: conseguimos recuperar um certo número de telas e começar o trabalho de restauro.”

É um negócio arriscado. “Ainda é muito difícil tornar um artista conhecido. Mobilizamos recursos sem saber o que realmente vai acontecer”, admite. O trabalho envolvido é imenso: expor obras em feiras, produzir publicações, criar um catálogo.

“Fazer” em vez de “pintar

Philippe Jaccard não se considera um pintor, mas sim um artesão. De facto, utiliza a palavra “fazer” em vez de “pintar”. Autodidata confesso, começou como uma criança que brincava – nunca tinha desenhado antes. Com o tempo, desenvolveu um sentido único de desenho, um gesto rápido e instintivo. Pinto sempre muito depressa, mesmo para uma tela grande, entre duas e três horas. Nunca sei o que vou pintar “, confidencia. O que ele conhece, o que ele vê. Árvores, casas, centenas de cadeiras – a única peça de mobiliário que aparentemente tem em casa. Também naturezas mortas, graças à florista do primeiro andar que lhe empresta arranjos de flores quase diariamente. E depois auto-retratos, ad infinitum.

As obras de Philippe Jaccard ainda estão à espera de serem expostas. RTBF

Obra finalmente revelada

As suas telas não têm título, exceto quando está a pintar o retrato de alguém. “São temas sombrios que ele ilumina, e é isso que os visitantes nos dizem mais frequentemente”, observa Hervé Perdriolle.

Quarenta anos de pintura, apenas algumas exposições. Cerca de 600 pinturas, a maior parte delas nunca antes vistas. “Nunca pendurou um único quadro em sua casa. Nunca arquivou, documentou ou fotografou as suas obras”, explica Hervé Perdriolle.

Atualmente, a obra de Philippe Jaccard está exposta em Bruxelas. Os visitantes que o descobrem pela primeira vez o comparam a Egon Schiele ou Francis Bacon, tal é a sua força pictórica.

Depois, há a questão do preço. “É extremamente difícil fixar um preço; não há cotações, é arbitrário. Tentamos obter o preço certo”, explica o galerista. Algumas obras são oferecidas a sete mil euros. Outras a 22 mil.

Quanto a Philippe Jaccard, continua a “fazer”; encontrou a liberdade total na pintura. A sua história recorda-nos que a arte pode existir na sombra durante décadas, esperando pacientemente que um olhar curioso a tire do esquecimento.

►Visite a exposição na Galeria Modesti PerdriolleLink externo até 18 de dezembro.

