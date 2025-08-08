Suíça desafia tendência com nível recorde de teletrabalho
Cada vez mais empresas suíças estão oferecendo a possibilidade de seus funcionários trabalharem em casa – em contraste com a tendência observada em muitas empresas no exterior.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
O número desses empregos na Suíça atingiu um novo recorde de 14% no segundo trimestre de 2025, de acordo com uma análise da plataforma de empregos online Indeed.
“Isso significa que a oferta de empregos flexíveis mais do que quintuplicou desde antes da pandemia”, de acordo com o relatório publicado na sexta-feira. A Suíça está, assim, consolidando sua posição como um dos principais locais europeus para o trabalho flexível.
Em outros lugares, em muitos países ocidentais, as empresas estão atualmente chamando seus funcionários de volta ao escritório, muitas vezes citando o desejo de aumentar a eficiência.
Mostrar mais
Como é possível não perder mais tempo no transporte
Suíça no topo da lista
Com uma proporção relativamente alta de teletrabalho, de 14%, a Suíça fica logo atrás do Reino Unido e da Alemanha em comparação com as maiores economias ocidentais. O Canadá está na mesma faixa que a Suíça, seguido pela França e pelos EUA.
“Se as empresas conseguirem continuar nesse caminho, a Suíça poderá se estabelecer como o principal local para modelos de trabalho flexíveis na Europa a longo prazo”, avalia Virginia Sondergeld, especialista em mercado de trabalho da Indeed.
Mais de 610 milhões de pessoas de mais de 60 países estão registradas no site de empregos da Indeed para procurar novas vagas.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.