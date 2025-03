Meta começa a testar ‘notas da comunidade’ para substituir a verificação de fatos

A Meta anunciou, nesta quinta-feira (13), que começará a testar em 18 de março as “notas da comunidade” em suas plataformas, um sistema alternativo para moderar conteúdo nas redes sociais com o qual planeja substituir os serviços profissionais de verificação de fatos que usava até agora.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou essa mudança em suas políticas de moderação de conteúdo em janeiro, em meio a uma reaproximação com o novo governo de Donald Trump.

As “notas da comunidade” permitirão que usuários do Facebook, Instagram e Threads escrevam e editem notas de contexto sobre o conteúdo, um sistema já usado pela rede social X (antigo Twitter) que busca garantir que as informações sejam confiáveis por consenso.

A Meta afirmou que cerca de 200.000 potenciais colaboradores nos Estados Unidos já se registraram nas três plataformas.

Essa mudança ocorreu após anos de críticas de apoiadores de Trump, entre outros, que alegaram que vozes conservadoras estavam sendo censuradas sob o pretexto de combater a desinformação, algo que os verificadores de fatos profissionais negam.

Atualmente, a AFP trabalha em 26 idiomas com o sistema de verificação digital do Facebook.

A Meta também reduziu suas iniciativas de diversidade e flexibilizou as regras de moderação de conteúdo no Facebook e no Instagram, principalmente em relação a certas formas de discurso hostil.

A nova abordagem exige que os colaboradores tenham mais de 18 anos e tenham contas abertas há mais de seis meses.

As notas, de até 500 caracteres, não aparecerão imediatamente no conteúdo: a empresa admitirá gradualmente pessoas da lista de espera e testará exaustivamente o sistema antes de seu lançamento público.

A Meta enfatizou que as notas de contexto só serão publicadas quando colaboradores com visões diferentes concordarem sobre sua utilidade.

“Esta não é uma regra da maioria”, afirmou a empresa.

Inicialmente, as notas estarão disponíveis em seis idiomas: inglês, espanhol, chinês, vietnamita, francês e português.

“Pretendemos lançar essa nova abordagem para nossos usuários ao redor do mundo, mas não faremos isso imediatamente”, disse a Meta.

“Até que as notas da comunidade sejam lançadas em outros países, o programa de verificação de fatos por terceiros permanecerá em vigor”, acrescentou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no mês passado que os recentes retrocessos nos sistemas de verificação e moderação de conteúdo online “estão reabrindo as portas para mais ódio, mais ameaças e mais violência”.

