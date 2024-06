Mexicanos devem eleger primeira mulher presidente

4 minutos

Por Diego Oré e Cassandra Garrison

CIDADE DO MÉXICO – Os mexicanos vão votar nas eleições nacionais no domingo, com a candidata do partido no poder, Claudia Sheinbaum, liderando uma grande vantagem nas pesquisas e deverá se tornar a primeira mulher presidente do país.

As pesquisas têm consistentemente colocado Sheinbaum cerca de 20 pontos percentuais à frente de sua adversária mais próxima, Xochitl Galvez, de uma coalizão de oposição composta pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México por cerca de sete décadas até as eleições democráticas de 2000, o direitista PAN e o partido de esquerda PRD.

Já havia longas filas fora dos centros de votação quando as urnas abriram, às 8h, horário local.

Sheinbaum, falando aos jornalistas do lado do passageiro de um carro, disse que foi um dia histórico e que se sentiu à vontade e contente no caminho para votar.

“Todos devem sair para votar”, disse Sheinbaum, física e ex-prefeita da Cidade do México, durante uma transmissão ao vivo na TV local.

O presidente Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum, cumprimentou apoiadores e posou para fotos enquanto saía do palácio presidencial para votar com sua esposa Beatriz Gutierrez Muller.

Galvez, empresária e senadora, também foi vista conversando com apoiadores ao chegar para votar logo após a abertura das urnas.

López Obrador pairou sobre a campanha, procurando transformar a votação num referendo sobre o seu projeto político que Sheinbaum, uma esquerdista, prometeu continuar.

As eleições deste domingo são as maiores da história do México, com os eleitores elegendo cerca de 20 mil cargos. A disputa foi marcada pela violência, com 38 candidatos assassinados durante a campanha, o maior número na história moderna do país, alimentando preocupações sobre a ameaça dos cartéis de medicamentos em guerra à democracia do México.

Uma vitória de Sheinbaum ou de Galvez será anunciada como um grande passo no México, tornando-se a primeira mulher líder num país frequentemente criticado pela sua cultura machista.

O vencedor enfrentará desafios formidáveis, especialmente como domar a violência do crime organizado que contribuiu para o assassinato de mais de 185 mil pessoas desde que López Obrador assumiu o cargo em dezembro de 2018.

Essa violência, juntamente com a escassez de eletricidade e de água, é um problema à medida que o México tenta persuadir os fabricantes a se mudarem para o país como parte da tendência de “nearshoring”, em que as empresas aproximam as cadeias de abastecimento dos seus principais mercados.

O vencedor também terá de decidir o que fazer com a Pemex, a gigante estatal do petróleo que viu a produção diminuir durante duas décadas e está afogada em dívidas.

Ambos os candidatos prometeram expandir os programas de assistência social, o que poderá ser um desafio face a um grande déficit este ano e ao lento crescimento do PIB de apenas 1,5% esperado pelo banco central no próximo ano.

Sheinbaum rejeitou as alegações da oposição de que seria uma “fantoche” de López Obrador, embora tenha prometido continuar muitas das suas políticas, incluindo aquelas que ajudaram os mais pobres do México.

O novo presidente, que deverá iniciar um mandato de seis anos em 1º de outubro, também enfrentará uma série de negociações tensas com os Estados Unidos sobre os enormes fluxos de migrantes com destino aos EUA que atravessam o México e a cooperação de segurança sobre o tráfico de medicamentos em um momento em que a epidemia de fentanil nos EUA se intensifica.

Quase 100 milhões de mexicanos podem votar nas eleições deste domingo, onde os principais cargos em disputa incluem o prefeito da capital, oito governos, ambas as câmaras do Congresso e uma série de cargos regionais e locais.

As urnas serão encerradas às 18h, horário local. Os primeiros resultados preliminares oficiais são esperados na noite de domingo.

(Por Diego Ore, com reportagem adicional de Stefanie Eschenbacher)