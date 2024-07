Microsoft diz que cerca de 8,5 milhões de dispositivos foram afetados por apagão da CrowdStrike

1 minuto

(Reuters) – Um apagão tecnológico global relacionado a uma atualização de software da empresa de cibersegurança CrowdStrike afetou quase 8,5 milhões de dispositivos da Microsoft, disse a Microsoft neste sábado em postagem em um blog.

“Calculamos no momento que a atualização da CrowdStrike afetou 8,5 milhões de dispositivos Windows, ou menos de um por cento de todas as máquinas com Windows”, afirmou a empresa em seu blog.

A Microsoft disse que a CrowdStrike ajudou a desenvolver uma solução escalável que vai ajudar a infraestrutura Azure, da Microsoft, a consertar mais rapidamente o problema. A empresa acrescentou que trabalhou com a Amazon Web Services e com o Google Cloud Platform para encontrar os “métodos mais efetivos” de resolução.

Passageiros de companhias aéreas enfrentaram atrasos, cancelamentos de voos e complicações no check-in de aeroportos, com as companhias aéreas sendo prejudicadas pelo apagão de TI que afetou inúmeras indústrias, desde a bancária até meios de comunicação.

(Reportagem de Jahnavi Nidumolu em Bangalore)