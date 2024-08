Milei vetará reforma da previdência, ampliando divergência com Congresso argentino

2 minutos

BUENOS AIRES (Reuters) – O presidente da Argentina, Javier Milei, vetará uma reforma previdenciária aprovada na quinta-feira pelo Senado, em uma medida que provavelmente aumentará a divergência entre o líder libertário e o Congresso, controlado pela oposição.

O Senado concordou, de forma esmagadora, em aumentar as pensões de acordo com a inflação de três dígitos do país, o que pode colocar em risco o rigoroso equilíbrio fiscal promovido por Milei.

O gabinete de Milei disse em uma declaração no X que o “único objetivo (do projeto de lei) era destruir o programa econômico do governo”, pois exigiria um gasto extra de 1,2% do produto interno bruto.

“O presidente prometeu aos argentinos que manteria um superávit fiscal a todo custo, e ele o fará”, afirmou.

Milei assumiu o cargo em dezembro com medidas rigorosas de austeridade, como parte de uma tentativa de combater a inflação galopante em meio ao aumento da pobreza que agora atinge metade da população argentina.

A senadora peronista de centro-esquerda Juliana Di Tullio, que votou a favor do ajuste da pensão, disse que “55,5% dos argentinos estão na pobreza e 17,5% estão na pobreza extrema. Muitos deles são cidadãos idosos”.

Na semana passada, o Congresso derrubou um decreto presidencial que teria multiplicado o orçamento de inteligência, argumentando que esses recursos poderiam ser usados para necessidades sociais mais urgentes.

(Reportagem de Nicolas Misculin)