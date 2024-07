Milei viajará ao Brasil no fim de semana, mas não se reunirá com Lula, diz porta-voz

(Reuters) – O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará ao Brasil neste fim de semana para um evento, mas não se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podendo encontrar, no entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o porta-voz do líder argentino nesta segunda-feira.

“Vamos viajar ao Brasil. Não tenho agenda e os horários”, disse o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

O líder libertário é aliado de Bolsonaro e atacou Lula várias vezes durante sua bem-sucedida campanha presidencial no ano passado, apelidando-o presidente brasileiro de “comunista raivoso” e “corrupto”.

Lula afirmou na semana passada que ele e Milei ainda não se encontraram, dizendo esperar um pedido de desculpas do argentino primeiro por falar “muita bobagem”.

Adorni acrescentou que Milei não participará de uma cúpula do Mercosul prevista para acontecer nesta semana na capital paraguaia, Assunção.

(Por Gabriel Araujo)