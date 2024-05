Milhares de fãs de Madonna se reúnem na praia de Copacabana para show gratuito

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Milhares de pessoas se reuniram na famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, antes de um show gratuito ao ar livre da estrela pop Madonna, que deve atrair cerca de 1,5 milhão de fãs.

O show marca o fim da turnê mundial de grandes sucessos de Madonna, “Celebration”, que começou no final de 2023.

Autoridades do Rio de Janeiro disseram que colocarão milhares de policiais em volta da área do show, controlando as multidões com uma estratégia semelhante ao plano usado nas famosas celebrações de Ano Novo da cidade.

Com temperaturas em torno de 28 graus Celsius, os bombeiros jogaram jatos d’água para refrescar alguns fãs já reunidos ao lado do palco da cantora de “Material Girl”. Água potável também estava sendo distribuída gratuitamente.

As autoridades intensificaram a vigilância depois que uma jovem fã morreu em um show de Taylor Swift no ano passado devido à exaustão pelo calor.

As autoridades do Rio esperam que cerca de 1,5 milhão de pessoas compareçam ao show na icônica praia, onde multidões já ultrapassaram 1 milhão em shows dos Rolling Stones e Rod Stewart.

Madonna chegou à cidade no início da semana e os fãs se reuniram em torno de seu hotel.

Os governos do Estado e da cidade do Rio disseram que gastaram 20 milhões de reais no show, enquanto o restante foi financiado por patrocinadores privados. As autoridades estimam que o show poderá trazer cerca de 300 milhões de reais para a economia do Rio.

(Reportagem de Sergio Queiroz, Leonardo Benessato, Sebastian Rocandio e Renato Spyrro, no Rio de Janeiro; reportagem adicional de André Romani, em São Paulo)