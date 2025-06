Milhares de manifestantes denunciam em Roma ‘cumplicidade’ no conflito em Gaza

afp_tickers

1 minuto

Centenas de milhares de pessoas se manifestaram em Roma neste sábado contra o conflito na Faixa de Gaza, em uma passeata na qual representantes da oposição denunciaram o que chamaram de “cumplicidade” do governo italiano, de extrema direita, no conflito.

“Parem o massacre, parem a cumplicidade!”, dizia uma faixa no começo da marcha, em meio a um mar de bandeiras palestinas e cartazes com o lema “Palestina Livre”.

Cerca de 300 mil pessoas participaram da passeata, segundo os organizadores, um número “amplamente confirmado” pela polícia, informou a agência de notícias italiana AGI.

No fim do protesto, Elly Schlein, líder do Partido Democrata (centro-esquerda), principal força da oposição, disse que a manifestação foi “uma enorme resposta popular” contra o conflito. O ato serviu “para dizer basta ao massacre de palestinos, para dizer basta aos crimes do governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu” e para mostrar ao mundo “uma outra Itália”, declarou.

A oposição italiana pediu à primeira-ministra, Giorgia Meloni, que condene as ações do premier israelense na Faixa de Gaza, mas suas críticas foram moderadas. No mês passado, Giorgia disse que “às vezes” tinha “conversas difíceis” com o colega israelense, mas ressaltou que “não foi Israel que iniciou as hostilidades”.

ams/js/jvb/an/lb