Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

Milhares de pessoas visitaram neste domingo(27) o túmulo do papa Francisco em Roma, um dia após uma despedida multitudinária e enquanto uma pergunta paira sobre a Cidade Eterna: quem substituirá o primeiro pontífice latino-americano?

A data do conclave para eleger seu sucessor poderá ser anunciada na segunda-feira, após uma nova reunião de cardeais. A hierarquia eclesiástica sempre insistiu que esperaria o funeral do jesuíta argentino antes de convocá-la.

Aguardando esse momento crucial para a Igreja Católica, mais de 10 mil pessoas fizeram fila desde o início da manhã deste domingo para o primeiro dia de visitação do túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, segundo a imprensa local.

Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo: “Foi uma figura muito importante pela mensagem que tentava transmitir, por sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos esquecidos.”

Cerca de 400.000 pessoas participaram de seu cortejo final pelas ruas de Roma e da Missa de Exéquias no Vaticano no sábado, na presença de dezenas de líderes mundiais, incluindo os presidentes Lula, Donald Trump e Javier Milei.

Entre a multidão havia muitos jovens que viajaram à Itália para a canonização adiada de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial.

“Eu gostaria de tê-lo visto pessoalmente, mas isso também foi especial. Estou feliz por estar perto dele, um papa que ajudou a todos”, diz Julia Graf, uma adolescente austríaca de 13 anos.

– Abraço celestial –

O túmulo do 266º sumo pontífice é um reflexo da imagem de simplicidade que ele desejou projetar em vida. Fica na lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais, entre dois confessionários.

“Franciscus”, seu nome de papa em latim, é a única inscrição na lápide de mármore, que vem da região de seus avós na Itália. Uma réplica da cruz do “Bom Pastor”, que ele usava no peito, completa o conjunto.

Francisco escolheu este lugar por sua proximidade com a imagem da Virgem Maria, ‘Salus Populi Romani’, a quem orava antes e depois de cada viagem. Ele foi o primeiro papa a ser enterrado fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

“Era tão devotamente próximo [à Virgem] que escolheu descansar na Basílica de Santa Maria Maior”, disse o cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado do Vaticano, neste domingo, durante uma missa para o papa no Vaticano.

Cerca de 200.000 pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para esta missa, muitas delas peregrinos que participam do Jubileu dos Jovens.

Muitos fiéis estão preocupados com o perfil do futuro pontífice. O papado reformista de Francisco foi marcado pela luta contra a pedofilia na Igreja, pela promoção do papel das mulheres e dos leigos e foco nos pobres e migrantes, entre outros.

“Espero que tenhamos outro papa tão competente quanto Francisco para falar ao coração das pessoas, para estar perto de todos, não importa quem sejam”, disse Maria Simoni, uma romana de 53 anos.

