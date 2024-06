Minério de ferro tem nova queda semanal por rumores de restrições à produção de aço na China

2 minutos

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) – Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira e caminhavam para a quarta perda semanal consecutiva, em meio a rumores no mercado sobre um limite à produção de aço bruto na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,7%, a 811,5 iuanes (111,76 dólares) a tonelada, o menor valor desde 17 de junho. Na semana, a queda foi de 1,8%.

O minério de ferro de referência para julho na Bolsa de Cingapura caiu 1,59%, a 105 dólares por tonelada. O contrato perdeu 2,3% em relação à semana anterior.

“Foram principalmente as várias conversas no mercado sobre o corte da produção de aço que pesaram sobre os preços do minério de ferro esta semana”, disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services.

As conversas acaloradas sobre as restrições à produção de aço surgiram depois que as autoridades de Fujian se reuniram com as siderúrgicas locais na segunda-feira para discutir detalhes sobre as restrições à produção este ano.

O Departamento Provincial de Indústria e Tecnologia da Informação ainda não respondeu a um fax da Reuters enviado na terça-feira com pedido de comentário.

Mas a demanda resistente, por ora, impediu que os preços do minério caíssem de forma mais significativa, disseram os analistas.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela Mysteel aumentou pela segunda semana consecutiva, atingindo seu maior valor desde novembro de 2023, subindo 0,3% para cerca de 2,4 milhões de toneladas na semana até 21 de junho, mostraram dados da consultoria.

“Há espaço limitado de alta para a demanda de minério de ferro”, disse Chu Xinli, analista da China Futures, citando que algumas províncias emitiram orientações sobre restrições à produção de aço, os dados de imóveis permaneceram moderados e a demanda de aço diminuiu sazonalmente.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)