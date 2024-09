Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deve deixar o cargo ainda nesta sexta-feira, diz fonte

1 minuto

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deve deixar o cargo ainda nesta sexta-feira, disse à Reuters uma fonte que acompanha de perto o caso, seja por pedido demissão ou seja por exoneração.

De acordo com a fonte, o assédio foi comprovado pelos ministros da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, em conversas com Almeida e com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A recomendação dos ministros ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião na tarde desta sexta-feira, é de que Almeida deve deixar o governo.