Ministro israelense denuncia força de paz da ONU à medida que combates se intensificam no Líbano

reuters_tickers

3 minutos

Por Maayan Lubell e Clauda Tanios e Artorn Pookasook

(Reuters) – O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, acusou nesta segunda-feira a força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no sul do Líbano de ser “inútil” por não conseguir proteger os israelenses dos ataques do Hezbollah, pedindo que ela se retire à medida que os combates aumentam.

“O Estado de Israel fará tudo para garantir a segurança de seus cidadãos, e se a ONU não puder ajudar, pelo menos não deve interferir e deve retirar sua equipe das zonas de combate”, disse ele no X.

Israel e a ONU têm trocado acusações sobre a força de paz no sul do Líbano, à medida que Israel empurra suas tropas pela região em uma tentativa de eliminar o Hezbollah e sua infraestrutura militar.

A ONU disse que tanques israelenses invadiram sua base no domingo, as últimas alegações de violações israelenses contra as força de manutenção da paz, que foram condenadas pelo Hezbollah e pelos aliados de Israel.

Israel contestou o relato da ONU e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu que a força de paz se retire, dizendo que ela está fornecendo “escudos humanos” para o Hezbollah durante o aumento das hostilidades.

A força de manutenção da paz, Unifil, disse que dois tanques israelenses destruíram o portão principal de uma base e entraram à força antes do amanhecer de domingo. Depois que os tanques saíram, projéteis explodiram a 100 metros de distância, liberando fumaça que se espalhou pela base, disse a força em um comunicado.

Enquanto isso, o Oriente Médio permanece em alerta máximo na espera de que Israel retalie o Irã por um ataque de mísseis de longo alcance lançado em 1º de outubro em resposta à ofensiva israelense no Líbano.

O Pentágono disse no domingo que enviará tropas norte-americanas para Israel, junto de um avançado sistema antimísseis dos Estados Unidos, enquanto Israel avalia a retaliação esperada contra o Irã.

O Hezbollah nega que use a proximidade da força de paz como proteção.

Os militares israelenses levaram jornalistas estrangeiros para o sul do Líbano no domingo e mostraram a eles um túnel do Hezbollah que estava a menos de 200 metros de uma posição da Unifil, além de esconderijos de armas que as tropas encontraram.

Desde que anunciaram sua operação terrestre perto da fronteira, os militares israelenses afirmam ter destruído dezenas de túneis, lançadores de foguetes e postos de comando do Hezbollah.