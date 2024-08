Ministro no regime militar, Delfim Netto morre aos 96 anos em São Paulo

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O ex-ministro da Fazenda durante o regime militar Antônio Delfim Netto morreu na madrugada desta segunda-feira aos 96 anos em decorrência de complicações em seu quadro de saúde, informou sua assessoria de imprensa em nota.

Delfim estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde o dia 5 de agosto. A assessoria do ex-ministro não deu detalhes sobre o motivo da internação.

Além de ter sido ministro da Fazenda entre 1967 e 1974 — tendo sido um dos signatários do Ato Institucional nº 5, que marcou o endurecimento do regime –, Delfim também foi ministro do Planejamento entre 1979 e 1985, ano do fim do regime militar.

Com a redemocratização, candidatou-se a deputado, tendo sido eleito cinco vezes seguidas.

Foi também ao longo das décadas um dos economistas mais influentes do país, sendo ouvido tanto por políticos de esquerda quanto de direita.

Deixa filho e neta. Segundo sua assessoria, não haverá velório aberto e o enterro será restrito à família.