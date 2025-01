Ministros sírios pedem suspensão de sanções dos EUA em primeira visita ao Catar

afp_tickers

3 minutos

Ministros sírios pediram aos Estados Unidos que suspenda as sanções contra Damasco, durante sua primeira visita ao Catar desde a queda do presidente Bashar al-Assad.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar informou em comunicado que o primeiro-ministro do país se reuniu com o ministro interino das Relações Exteriores da Síria, Asaad Al Shaibani, com o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra, e com o chefe da Inteligência, Anas Khattab.

O líder do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, “reiterou a posição do Estado em apoio à unidade, soberania e independência da Síria”, de acordo com o documento. Um diplomata sírio em Doha e um funcionário do Catar haviam informado anteriormente à AFP sobre a chegada de Shaibani.

O Catar abriga a maior base militar dos Estados Unidos na região. Ao contrário de outros países árabes, o país nunca restabeleceu laços diplomáticos com a Síria de Assad, que foi derrubado em dezembro por uma aliança de grupos rebeldes.

Depois de se reunir com o ministro de Estado do Catar, Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi, Shaibani reiterou seu pedido de suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Síria. O chefe da diplomacia síria descreveu as medidas como uma “barreira e um obstáculo à rápida recuperação”.

No fim de dezembro, o Catar também solicitou a rápida remoção das sanções contra a Síria. No entanto, a comunidade internacional espera para ver como as novas autoridades exercerão seu poder.

O ministro das Relações Exteriores da França, que visitou Damasco na sexta-feira, disse neste domingo que “o futuro da Síria pertence aos sírios”. “Desse ponto de vista, o objetivo de soberania expresso tanto pela autoridade de transição quanto pelos representantes da sociedade civil (…) é sólido”, disse Jean-Noël Barrot à rádio francesa RTL, acrescentando que é “essencial” que nenhuma potência estrangeira “enfraqueça ainda mais” o país.

Khulaifi disse que o novo governo apresentou “um roteiro claro para a Síria em um futuro próximo e as medidas a serem tomadas pela liderança e pela administração política da Síria”.

Shaibani havia indicado na sexta-feira que visitaria o Catar, os Emirados Árabes e a Jordânia nesta semana, após a sua primeira viagem oficial à Arábia Saudita. “Esperamos que essas visitas ajudem a apoiar a estabilidade, a segurança, a recuperação econômica e a construção de boas parcerias”, publicou no X.

O Catar fechou sua missão diplomática em Damasco e retirou seu embaixador em julho de 2011, meses depois que as forças de Assad começaram a reprimir os protestos pró-democracia.

csp/saa/bfi/pb/hgs/yr/jmo/lb