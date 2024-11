Ministros se reúnem na Casa Civil para discutir cortes de gastos

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Casa Civil, Rui Costa se reúne na tarde desta terça-feira com uma série de ministros e autoridades, dando continuidade às tratativas sobre corte de gastos, informou o Palácio do Planalto.

A reunião, prevista inicialmente para 16h, foi antecipada para o início da tarde, com as participações, além de Costa, dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; Previdência Social, Carlos Lupi; Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e Gestão e Inovação, Esther Dweck.

De acordo com uma fonte palaciana, também está previsto para esta terça um encontro da Junta da Execução Orçamentária — com Fazenda, Casa Civil, Planejamento e Gestão. Devem ser chamados ainda os ministros da Educação, Camilo Santana, da Saúde, Nísia Trindade, e do Trabalho, Luiz Marinho.

Ainda segundo a fonte, as reuniões acontecem para apresentar os pontos do pacote de corte de gastos e discutir com os ministros afetados as medidas centrais, mas não haveria previsão de anúncios ainda nesta terça-feira. A previsão é que haja uma nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do anúncio final, que deve ser feito por Haddad ainda nesta semana.

Na segunda-feira, o presidente fez reunião para definir o pacote de medidas de contenção de gastos, mas o encontro terminou sem anúncio e com previsão de novos encontros de ministros para debater o tema.

Também na segunda, Haddad, afirmou que as medidas estavam adiantadas, prevendo um anúncio para esta semana.