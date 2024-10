Moody’s eleva nota de crédito do Brasil e país fica a um passo do grau de investimento

Por Isabel Versiani

BRASÍLIA (Reuters) -A agência de classificação de risco Moody’s elevou nesta terça-feira a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva, afirmando que a atualização reflete melhorias materiais no crédito, que a instituição espera que continuem à frente.

A mudança da nota deixa o Brasil a um degrau do chamado grau de investimento, classificação dada a países vistos como de baixo risco de calote.

Em nota, a Moody´s destacou que o país tem tido um crescimento mais robusto do que o previsto anteriormente e um histórico crescente de reformas que têm dado resiliência ao seu perfil de crédito, ainda que a credibilidade do arcabouço fiscal seja “moderada”.

“Por sua vez, um crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente ao arcabouço fiscal permitirão que o ônus da dívida se estabilize no médio prazo, embora em níveis relativamente altos”, afirmou a agência.

Segundo a Moody’s, na ausência de choques, a aderência ao arcabouço permitirá que a dívida se estabilize em torno de 82% do Produto Interno Bruto (PIB) no médio prazo.

“A despeito de uma carga de dívida relativamente alta, a solidez fiscal do Brasil se beneficia de um grande mercado interno que permite ao governo emitir principalmente em moeda nacional e de ativos líquidos consideráveis ​​no valor de cerca de 15% do PIB”, afirmou a agência.

A avaliação da Moody´s é que o crescimento da economia do país nos próximos anos permanecerá amplo, com a demanda interna impulsionada por um mercado de trabalho relativamente forte.

O aumento da nota do país foi anunciado pouco mais de uma semana depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terem se reunido com o presidente da Moody´s Rating, Michael West, em 23 de setembro, em Nova York. No mesmo dia, também houve um encontro de Lula com o chefe dos Serviços de Rating da agência Standard & Poor´s, Yan Le Pallec.

A Moody´s havia alterado, em maio, a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva, apontando que um crescimento robusto, combinado a um progresso gradual em direção à consolidação fiscal, poderia permitir a estabilização da dívida.

Em nota nesta terça-feira, o Tesouro Nacional afirmou que a elevação da nota de crédito do Brasil pela Moody’s reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas e de um cenário propício ao crescimento, além da solidez dos fundamentos da economia do país.

“O Ministério da Fazenda reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos resultados fiscais, empreendendo esforços para aumentar a arrecadação e conter gastos”, disse o Tesouro.

