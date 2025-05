Moraes abre investigação sobre campanha de Eduardo Bolsonaro nos EUA contra autoridades brasileiras

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta segunda-feira (26) a investigação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL/SP), por pedir sanções do governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, enquanto denuncia a suposta perseguição política de seu pai.

Eduardo Bolsonaro, de 40 anos e terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se mudou para Washington no final de fevereiro com o argumento de que a Justiça brasileira tentaria proibi-lo de sair do país de forma iminente.

Na capital americana, ele promove uma intensa campanha perante o governo de Donald Trump para obter apoio para seu pai, julgado por acusações de planejar um golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o deputado por suposta coerção e obstrução de investigação, segundo a decisão à qual a AFP teve acesso.

O ministro, que supervisiona o julgamento do ex-presidente por golpe de Estado, atendeu assim a solicitação feita no domingo pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para investigar Eduardo Bolsonaro por “ameaça” a ministros, promotores e policiais.

O ex-presidente e seu filho deverão prestar depoimento à Polícia Federal nos próximos dez dias sobre o caso, definiu Moraes.

O documento da PGR, acessado pela AFP, alega que o deputado publicou mensagens com “um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na Ação Penal” enfrentada por seu pai.

De acordo com o texto, Eduardo Bolsonaro solicitou sanções como a revogação de vistos para os Estados Unidos, o congelamento de bens pertencentes a autoridades brasileiras e a proibição de estabelecer relações comerciais com qualquer americano.

Na quarta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que há uma “forte possibilidade” de Washington sancionar Moraes.

Sua declaração, durante uma audiência na Câmara dos Representantes, foi uma resposta ao congressista republicano Cory Mills, que disse que o Brasil vive uma “censura generalizada e perseguição política direcionada contra toda a oposição” e especialmente contra o ex-presidente.

Eduardo Bolsonaro, que se afastou temporariamente de suas funções como deputado federal, comemorou essa declaração em um vídeo nas redes sociais: “Venceremos”, escreveu ele minutos após as declarações de Rubio.

