Morre o ator Bernard Hill, conhecido por ‘Titanic’ e ‘O Senhor dos Anéis’

1 minuto

O ator britânico Bernard Hill, que teve papéis coadjuvantes em “Titanic” e “O Senhor dos Anéis”, morreu neste domingo (5) aos 79 anos, disse seu agente.

Originário de Manchester, o artista ficou mais conhecido por interpretar o capitão do “Titanic” Edward Smith no famoso filme de James Cameron de 1997.

O ator morreu na manhã deste domingo, disse sua agente Lou Coulson à imprensa britânica.

Hill também deu vida ao rei Théoden de Rohan na trilogia “O Senhor dos Anéis”, baseada na obra de J. R. R. Tolkien e que fez sucesso nos anos 2000.

O ator também teve uma longa carreira na televisão britânica, onde estreou na década de 1980 com um papel de desempregado na conhecida série “Boys from the Blackstuff”.

