Mortos pelo tufão Yagi no Vietnã passam de 250, muitos seguem desaparecidos

Por Khanh Vu

HANÓI (Reuters) – O número de mortos no Vietnã em decorrência do tufão Yagi, de deslizamentos de terra e enchentes que ele provocou subiu para 254 nesta sexta-feira, segundo as autoridades, com as águas das enchentes recuando e os esforços de busca seguindo em frente.

O país do sudeste asiático ainda está se recuperando da tempestade mais forte que atingiu a Ásia neste ano, chegando à costa nordeste no sábado.

Mais de 820 pessoas ficaram feridas e 82 ainda estão desaparecidas, de acordo com a agência estadual de gerenciamento de desastres.

As autoridades ainda estão procurando 41 pessoas que não foram vistas desde uma enchente que varreu todas as 37 casas da vila de Nu, na província montanhosa de Lao Cai, no norte do país, na madrugada de terça-feira, de acordo com o governo da província.

Quarenta e seis de seus habitantes foram confirmados como mortos.

Em outro vilarejo de Lao Cai, 115 pessoas anteriormente listadas como desaparecidas voltaram em segurança depois de se abrigarem em uma montanha por dois dias sem energia e telecomunicações, informou a agência de gerenciamento de desastres.

Eles fizeram tendas de bambu e lonas depois de verem que sua aldeia estava ameaçada por deslizamentos de terra, acrescentou a agência.

“Só podíamos levar um pouco de arroz e comida conosco e, quando ficávamos sem comida, buscávamos brotos de bambu selvagem para comer”, disse o chefe do vilarejo, Vang Seo Chu, à agência.

Centenas de milhares de crianças perderam suas casas e não têm acesso a água potável, saneamento e assistência médica, segundo a agência da ONU para crianças, Unicef.

Cerca de 2 milhões de crianças ficaram sem acesso à educação, apoio psicossocial e programas de alimentação escolar, pois as escolas foram danificadas e atingidas pela falta de energia e água, acrescentou.

“Espera-se que o número real de escolas e alunos afetados nas províncias mais atingidas seja muito maior”, disse.

A Unicef estima que um montante inicial de 15 milhões de dólares seja necessário para atender às necessidades críticas das crianças e famílias afetadas.

Em Hanói, as águas da enchente no Rio Vermelho continuaram a baixar e o tráfego foi liberado em algumas pontes, segundo o governo.

As companhias de seguros do Vietnã receberam 7 trilhões de dongs equivalente a 285,36 milhões de dólares) em queixas até quinta-feira por danos causados pelos tufões, enchentes e deslizamentos de terra, de acordo com o Ministério das Finanças.

(Reportagem de Khanh Vu)