Brincando no cabo do teleférico "Burgholz-Brändlenweid", Oberrickenbach. Década de 1940

"Releasing ibex", um presente do cantão dos Grisões. De volta à vida selvagem. Verão de 1954

Leonard von Matt (1909-1988) tornou-se conhecido através de seu trabalho sobre a arte na antiguidade e seus álbuns de foto da Itália na década de 1950. Ele aprendeu e praticou a fotografia em casa, no cantão de Nidwalden, na Suíça central.

Seus primeiros trabalhos foram realizados entre 1936 e 1946. Ele tinha uma grande sensibilidade para retratar pessoas e culturas, e sua obra mostra um mundo antigo e quase esquecido. Ele mesmo descrevia seu trabalho como “obra inferior” ou “sessões práticas”.

Von Matt aprendeu sozinho a arte da fotografia, estudando a técnica em livros e acompanhando o trabalho de colegas como Paul Senn, Jakob Tuggener, Gotthard Schuh e Man Ray.

Ele adorava o quadro único, por isso era mais um observador cuidadoso do que um contador de histórias. As primeiras fotografias mostradas aqui foram tiradas de um álbum de fotosLink externo e estão expostas em uma exposição no Nidwalden Museum WinkelriedhausLink externo até 14 de outubro. A exposição seguirá então para Arles, Paris, Berlim e Engelberg.

(Fotos: © Madeleine Kaiser-von Matt, Buochs)

