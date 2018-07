Michal Pitelka lançando uma corda para a descida em rapel. Após ter escalado a Parede Norte do Eiger em 2002, com equipamentos de época.

En 2002, Stephan Siegrist (no alto) e Michal Pitelka escalam a Parede Norte do Eiger com equipamentos históricos.

Os alpinistas austríacos Heinrich Harrer, Andreas Heckmair (com a picareta de gelo), os alemães Ludwig Vörg e Fritz Kasparek (da esquerda à direita) após a escalada do Eiger através da Parede Norte.

Erstbesteigung der Eiger-Nordwand historische und aktuelle Bilder.

28 de Julho de 2018

Quatro alpinistas escalaram em 24 de julho de 1938 um pico e realizaram um grande sonho: vencer o desafio de conseguir subir pela Parede Norte da montanha Eiger, nos Alpes bernenses.

Antes deles, muitos outros fracassaram ao tentar escalar o muro de 1680 metros. Ele chegou a ser conhecido como "a parede da morte" depois que duas equipes de escaladores haviam perecido na tentativa. Desde então, o Eiger era considerado uma montanha não escalável.

"Quase congelados, esgotados fisicamente, chegamos finalmente ao pico da montanha", descreveu o alpinista Fritz Kasparek o momento. Três dias antes ele havia escalado a montanha com o seu colega, Heinrich Harrer.

Os dois austríacos se juntaram no meio do caminho com os alemães Andreas Heckmair e Ludwig Vörg. Apesar das quedas de pedras e o risco de avalanches, o grupo chegou junto ao pico, a 3.967 metros acima do nível do mar.

O ato corajoso foi também aproveitado pela propaganda nazista na época. Adolf Hitler chegou a receber pessoalmente os quatro alpinistas em seu gabinete e os homenageou.

A Parede Norte nunca deixou de fascinar os alpinistas e continua ainda muito perigosa. Mesmo hoje, com os avanços tecnológicos e os equipamentos de última geração, muitos alpinistas ainda se acidentam fatalmente no local.

