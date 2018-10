Este conteúdo foi publicado em 20 de Outubro de 2018 15:30 20. Outubro 2018 - 15:30

Um novo centro de promoção da inovação no ensino foi aberto na Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL). O Centro LEARN de ciências da educação fornece serviços, laboratórios de pesquisa e programas empresariais no campo da educação.

“Para acompanhar os notáveis avanços da tecnologia digital, precisamos atualizar o que ensinamos e como ensinamos”, diz Pierre Vandergheynst, vice-presidente de Educação da EPFL. O objetivo do instituto é testar novos métodos de ensino e transformá-los em novas práticas de ensino para o campus e, quando desejável, para o sistema educacional como um todo.

Aprendendo robótica

O centro será dirigido por Francesco Mondada, professor do Laboratório de Sistemas Robóticos da EPFL e engenheiro responsável pelo robô de ensino Thymio. Thymio permite às crianças se lançarem na programação, aprendendo o básico da robótica. Mais de 40.000 robôs Thymio já foram vendidos, principalmente para escolas. Para Mondada, “adicionar o pensamento digital aos currículos escolares significa mostrar às crianças o que os computadores não podem fazer para que possam ter uma compreensão mais completa da tecnologia”.

Os membros do LEARN incluem o Swiss EdTech Collider, um grupo de cerca de 70 startups de alta tecnologia e o Center for Digital Education, que recentemente revelou o aplicativo Learning Companion, que ajuda os alunos a “aprenderem a aprender”. A instalação também visa ajudar os professores a se adaptarem às mudanças em sua profissão. Mondada coordenará os programas de formação de professores para prepará-los para a introdução de um novo tema chamado “ciência da computação e projetos digitais” para jovens crianças de 4 a 7 anos no cantão de Vaud.

