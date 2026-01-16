Presidente pronto para negociar com Trump no WEF
O presidente da Suíça, Guy Parmelin, disse que está preparado para negociar com seu colega dos Estados Unidos, Donald Trump, que liderará uma grande delegação no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos.
Parmelin é um dos vários participantes do governo suíço em Davos, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, a ministra das Finanças, Karin Keller-Sutter, e o ministro da Defesa, Martin Pfister.
“Se os americanos estiverem prontos, as discussões ocorrerão em Davos e as coisas podem se mover muito rapidamente”, disse Parmelin ao Le Temps. Na quarta-feira, o governo federal aprovou o mandato de negociação definitivo sobre as tarifas e, portanto, está pronto para avançar.
Berna e Washington chegaram a um acordo em novembro para reduzir os impostos dos EUA sobre os produtos suíços de 39% para 15%, após amargas discussões. Um acordo formal ainda precisa ser alcançado até 31 de março para garantir o acordo.
O Fórum Econômico Mundial acontece de 19 a 23 de janeiro.
