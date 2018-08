Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 12:30 23. Agosto 2018 - 12:30

Há um ano, mais de 3 milhões de metros cúbicos de rocha caíram da Piz Cengalo, no cantão dos Grisões, provocando um deslizamento de terra no vilarejo de Bondo. Oito caminhantes foram mortos e várias casas foram destruídas. É possível que outro deslizamento esteja se formando.

A montanha Piz Cengalo, em Bergell, está roncando novamente e ainda há um milhão de metros cúbicos de material solto nas encostas acima de Bondo. Movimentos foram detectados em julho, e na semana passada as sirenes soaram na cidadezinha, as estradas foram fechadas e alertas foram enviados para os moradores via SMS. Desde o último desastre, o sistema de monitoramento foi ampliado para melhor proteger o público. Há radares e câmeras observando a montanha constantemente.

Quando as sirenes são tocadas, os moradores entendem que precisam subir para o andar de cima de suas casas e esperar por mais informações.

Outra tragédia?

Um ano atrás, todo o vilarejo de Bondo teve que ser evacuado após uma avalanche de lama e pedra, o maior deslizamento de terra na Suíça em cerca de 100 anos. Os caminhantes que perderam suas vidas eram da Suíça, Alemanha e Áustria. As casas de dez pessoas foram totalmente esmagadas e 147 pessoas tiveram que ser resgatadas de suas casas.

As fotos a seguir foram tiradas de agosto a novembro de 2017:



Lama cobre vilarejo alpino (Tomas Wüthrich/13 Photo)

(Keystone/Gian Ehrenzeller) (Lunax/Thomas Egli)

(Ruben Wyttenbach/13 Photo)

(Ruben Wyttenbach/13 Photo)

(Ruben Wyttenbach/13 Photo) (Keystone/Gian Ehrenzeller) (Keystone/Gian Ehrenzeller)



O exército suíço ajudou na operação de resgate e limpeza e, mais tarde, a maioria dos moradores pôde voltar para casa, ajudada por doações de 14 milhões de francos suíços.

Guy Parmelin, ministro da Defesa, visitou recentemente a região com o deputado Christian Rathgeb, do cantão dos Grisões. Parmelin agradeceu aos suíços por seu generoso apoio após o desastre, e disse: "Nosso sistema de milícia se mostrou eficaz mais uma vez".

Embora os moradores tenham tentado voltar ao normal, o desastre deixou cicatrizes, como mostra esta reportagem do canal suíço SRF, e há possibilidade de se repetir.

