O número de contaminações por Covid-19 aumenta exponencialmente na Suíça. Porém mais de 98 mil se recuperaram e estão imunes. Um deles é uma jovem suíça, que conta o que passou à televisão.

Bettina Sooder foi a terceira pessoa oficialmente na Suíça a ser testada positivo com Covid-19. "Foi uma sensação estranha saber que era um perigo para os outros. Você também se sente tão só", lembra-se.

A jovem de 26 anos se infectou provavelmente na Itália, quando foi assistir a Semana da Moda de Milão. Ao regressar, uma amiga lhe aconselhou a fazer o teste do coronavírus. O primeiro caso na Suíça só tinha sido identificado no dia anterior.

Ela permaneceu isolada no Hospital Universitário de Zurique durante quatro dias. Depois ficou de quarentena em casa por mais alguns dias. Diariamente os médicos telefonavam a Sooder. Por não apresentar nenhum sintoma no espaço de 48 horas, foi então declarada recuperada e pode retornar ao trabalho. Mesmo assim muitos tinham medo de se aproximar dela. "Você fica um pouco estigmatizada. As pessoas me evitam até agora, pois têm medo de ser infectar, o que posso compreender."



Sooder trabalha como secretária em um consultório em Zurique. Hoje aproveita que está imune e retira sangue dos pacientes na clínica. Como profissional de saúde treinada, gostaria de oferecer seus serviços a um hospital caso o consultório seja fechado.

Marcel Salathé, chefe do Laboratório de Epidemiologia Digital do Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), diz que as pessoas recuperadas em breve desempenharão um papel muito importante: "Não apenas para o sistema de saúde, mas para o sistema em geral". Pessoas imunes não serão mais afetadas pelo vírus".

De acordo com Salathé, eles reforçar o sistema de saúde do país. "Dentre outros, assumindo tarefas importantes dos que estão infectados ou correndo risco de se infectar", diz.



Adaptação: Alexander Thoele

