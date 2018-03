Este conteúdo foi publicado em 15 de Fevereiro de 2008 16:54 15. Fevereiro 2008 - 16:54

Em 2007, o número de suíços no estrangeiro cresceu 3,6%. Trata-se do maior aumento dos últimos anos, devido, entre outros fatores, à abertura das fronteiras do país para União Européia. Maior colônia de suíços vive na França; 14.374 vivem no Brasil. Aumenta também o número dos emigrantes com cadastro eleitoral na Suíça.

