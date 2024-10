ONG acusa indústria do tabaco e Suíça de violações de direitos humanos

O tabagismo causa cerca de 9.500 mortes na Suíça todos os anos e 8 milhões em todo o mundo. Keystone / Anthony Anex

Em um relatório, a associação antitabagismo OxySuisse acusou as multinacionais do setor de tabaco de violar os direitos humanos e as autoridades suíças de serem complacentes com elas.

Produzido em colaboração com a organização norte-americana Action on Smoking and Health, o relatório OxySuisse analisa a influência da indústria do tabaco sob a perspectiva dos direitos humanos.

De acordo com o relatório, a indústria do tabaco é incompatível com os direitos humanos fundamentais. A produção e a comercialização de produtos que causam dependência e são mortais violam o direito à saúde, o direito à vida e o direito a um ambiente saudável, afirma a OxySuisse.

O tabagismo causa cerca de 9.500 mortes na Suíça todos os anos e 8 milhões em todo o mundo.

A associação aponta que a Suíça está muito atrasada na luta contra o tabagismo, ficando em 36º lugar entre 37 países europeus.

De acordo com a OxySuisse, esse atraso pode ser explicado pelo peso da indústria do tabaco na Confederação Suíça. “A presença na Suíça de duas das mais influentes multinacionais do tabaco é uma das razões para o fracasso na implementação de políticas eficazes de prevenção do tabagismo”, disse Michela Canevascini, diretora da OxySuisse, à televisão pública suíça RTS na terça-feira.

“Nós (Suíça, nota do editor) frequentemente damos prioridade aos interesses comerciais dessas empresas em detrimento do direito à saúde da população suíça”.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

