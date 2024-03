SWISS registra maior lucro de sua história

KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

A Swiss International Air Lines (SWISS) obteve um lucro operacional recorde no ano passado, após um retorno aos níveis de faturamento anteriores à pandemia.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en SWISS reports highest ever profit original ler mais SWISS reports highest ever profit

O faturamento da SWISS totalizou CHF 5,3 bilhões (US$ 6 bilhões) no ano passado, anunciou a companhia aérea na quinta-feira, um aumento significativo em relação aos CHF 4,4 bilhões do ano anterior e um retorno aos níveis de 2019 pela primeira vez desde a pandemia.

A companhia aérea também obteve um lucro operacional recorde, que aumentou para CHF 718,5 milhões em relação aos CHF 456 milhões do ano anterior, bem acima do último resultado recorde de CHF 636 milhões em 2018.

Isso se deveu em parte à forte demanda por viagens aéreas combinada com uma estrutura de custos competitiva, disse a companhia aérea em um comunicado.

Mostrar mais

Mostrar mais SWISS decola do vermelho Este conteúdo foi publicado em A Swiss International Air Lines se recuperou de sua queda na pandemia no ano passado e voltou a ter lucro. ler mais SWISS decola do vermelho

Mais pessoas, menos frete

No total, a companhia aérea transportou cerca de 16,5 milhões de passageiros no ano passado, quase 30% a mais do que no ano anterior, e o número de voos aumentou 22,5%, chegando a mais de 130.000.

Por outro lado, o frete diminuiu significativamente, de acordo com a companhia aérea. Ela atribuiu esse fato aos fornecedores do mercado que expandiram suas ofertas no ano passado e à estabilização das cadeias de suprimentos globais. Em 2023, o negócio de frete voltou aos níveis pré-pandêmicos, mas “ainda assim fez uma contribuição significativa para o resultado geral”, disse a SWISS em seu comunicado.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch