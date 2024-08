Musk afirma que irá publicar “lista de crimes” de Moraes

(Reuters) – O bilionário Elon Musk afirmou na véspera que publicará uma “lista de crimes” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado determinar na sexta-feira imediata suspensão das atividades do X no Brasil.

“Começaremos a publicar a longa lista de crimes de @Alexandre, junto com as leis brasileiras específicas que ele quebrou amanhã”, afirmou em uma publicação no X.

“Obviamente, ele não precisa obedecer à lei dos EUA, mas ele precisa obedecer à lei de seu próprio país”, disse Musk, que também é presidente-executivo da montadora Tesla e dono da Starlink, que atua como provedor de internet via satélite.

Procurada pela Reuters, a assessoria do STF não respondeu de imediato.

Musk também voltou a chamar Moraes de “ditador”, acrescentando que ele é “uma fraude, não um juiz”.

A decisão de Moraes é um desdobramento do fato de o X do Brasil não ter cumprido determinação anterior de voltar a ter um representante legal no país, diante de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais de bloqueio de contas e retirada de páginas disseminadoras de fake news.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)