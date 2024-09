Na trilha da mulher misteriosa cuja empresa licenciou pagers que explodem

reuters_tickers

6 minutos

Por Krisztina Than

BUDAPESTE (Reuters) – Ela fala sete idiomas, tem um doutorado em física de partículas, um apartamento em Budapeste repleto de seus próprios desenhos de nus em pastel e uma carreira que a levou a percorrer a África e a Europa fazendo trabalho humanitário.

O que Cristiana Barsony-Arcidiacono, 49 anos, a presidente-executivo ítalo-húngara e proprietária da BAC Consulting, sediada na Hungria, diz que não fez foi fabricar os pagers explosivos que mataram 12 pessoas e feriram mais de 2.000 no Líbano esta semana.

Depois que foi revelado que sua empresa licenciou o design dos pagers do fabricante original de Taiwan, Gold Apollo, Barsony-Arcidiacono disse à NBC News que ela não os fabricou.

“Eu sou apenas a intermediária. Acho que vocês entenderam errado”, disse ela.

Desde então, ela não apareceu em público. Os vizinhos dizem que não a viram. Barsony-Arcidiacono não respondeu às ligações e emails da Reuters e não houve resposta quando a Reuters visitou seu endereço particular no centro de Budapeste.

No sábado, o governo húngaro disse que seus serviços de inteligência realizaram várias entrevistas com Barsony-Arcidiacono desde as explosões.

O governo húngaro disse na quarta-feira que a BAC Consulting era uma “empresa intermediária de comércio” que não tinha fábrica no país e que os pagers nunca haviam estado na Hungria.

As conversas com conhecidos e ex-colegas de trabalho pintam o quadro de uma mulher com um intelecto impressionante e uma carreira em uma série de empregos de curto prazo nos quais ela nunca se estabeleceu.

Um conhecido dela, que, assim como outros que a conheciam socialmente em Budapeste, pediu para não ser identificado, a chamou de “bem-humorada, mas não do tipo que gosta de negócios”. A pessoa disse que ela parecia ser uma pessoa sempre entusiasmada para tentar algo novo e que acreditava prontamente nas coisas.

Kilian Kleinschmidt, um veterano ex-administrador humanitário da ONU que contratou Barsony-Arcidiacono em 2019 para administrar um programa de seis meses financiado pela Holanda para treinar líbios na Tunísia em assuntos como hidroponia, TI e desenvolvimento de negócios, descreveu sua contratação como um grande “erro”. Após desentendimentos sobre como ela gerenciava a equipe, ele disse que a dispensou antes do fim do contrato, o que a Reuters não pôde verificar de forma independente.

Em sua casa, em Budapeste, um portão externo de aço fecha um pequeno vestíbulo onde desenhos de nus desenhados em pastel vermelho e laranja podem ser vistos colados na parede. Uma porta interna que dá acesso ao seu apartamento estava entreaberta quando a Reuters visitou o prédio pela primeira vez, na quarta-feira, e fechada quando o repórter retornou na quinta-feira. Ninguém atendeu a campainha.

Uma mulher que mora no prédio há dois anos disse que Barsony-Arcidiacono já era residente quando ela se mudou e a descreveu como gentil, não barulhenta, mas comunicativa.

Ela praticava seu desenho como parte de um clube de arte de Budapeste, embora não o frequentava há alguns anos, disse o organizador do grupo, que afirmou que ela parecia mais uma mulher de negócios do que uma artista, mas era animada e extrovertida.

Um colega de escola de Barsony-Arcidiacono disse que ela cresceu em uma família com um pai trabalhador e uma mãe dona de casa em Santa Venerina, perto de Catania, no leste da Sicília, e frequentou o ensino médio nas proximidades. Ele a descreveu como uma jovem bastante reservada.

No início dos anos 2000, ela obteve seu PhD em física na University College London, onde sua dissertação sobre pósitrons – uma partícula subatômica com a massa de um elétron e uma carga positiva – continua disponível no site da UCL. Mas ela parece ter saído sem seguir uma carreira científica.

“Até onde eu sei, ela não fez nenhum trabalho científico desde então”, disse à Reuters por email Akos Torok, um físico aposentado que foi um de seus professores na UCL e publicou artigos com ela na época.

Um currículo que ela usou para conseguir o emprego de Kleinschmidt incluía referências a outros diplomas de pós-graduação, em política e desenvolvimento, da London School of Economics e da School of Oriental and African Studies, que a Reuters não conseguiu verificar.

Em seguida, ela descreveu uma série de empregos em projetos de ONGs na Europa, na África e no Oriente Médio.

Em um currículo separado no site da BAC Consulting, ela se descreveu como “membro da diretoria do Earth Child Institute”, uma instituição de caridade educacional e ambiental em Nova York. A fundadora do grupo, Donna Goodman, disse à Reuters que Barsony-Arcidiacono nunca ocupou nenhum cargo na instituição.

“Ela era amiga de um amigo de um membro do conselho e nos contatou sobre uma vaga de emprego” em 2018, disse Goodman. “Mas ela nunca foi convidada a se candidatar.”

Esse currículo também a descreveu como ex-“gerente de projeto” na Agência Internacional de Energia Atômica em 2008-2009, que organizou uma conferência de pesquisa nuclear. A IAEA disse que seus registros indicavam que ela havia estagiado lá por oito meses.

No site da BAC Consulting, que foi retirado do ar no final desta semana, a empresa deu pouca ideia de seus negócios reais na Hungria. Seu endereço registrado é um escritório com serviços em um subúrbio de Budapeste.

“Sou uma cientista que usa minha formação muito diversificada para trabalhar em projetos interdisciplinares para a tomada de decisões estratégicas (política de água e clima, investimentos)”, escreveu Barsony-Arcidiacono em seu currículo.

“Com excelentes habilidades analíticas, linguísticas e interpessoais, gosto de trabalhar e liderar em um ambiente multicultural onde a diversidade, a integridade e o humor são valorizados.”