Nada melhor que aprovar regulamentação da reforma tributária esta semana, diz Padilha

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que não há nada melhor na pauta do governo do que aprovar a regulamentação da reforma tributária esta semana.

Em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda após reunião com o ministro da pasta, Fernando Haddad, Padilha disse que o governo tentará votar os dois projetos de regulamentação tributária até o dia 17 de julho, mas reconheceu que é possível que a votação do segundo projeto fique para agosto.