Navios militares russos chegam ao porto venezuelano de La Guaira

2 minutos

Navios militares russos chegaram nesta terça-feira (2) à Venezuela logo após visitarem Cuba, ambos importantes aliados de Moscou na região.

Jornalistas da AFP avistaram duas embarcações com bandeira russa atracadas no Porto de La Guaira, cidade vizinha a Caracas, onde também está localizado o principal aeroporto do país.

O Ministério da Defesa russo informou que os navios – Almirante Gorshkov, a fragata mais avançada da frota russa em serviço desde 2018, e o petroleiro Akademik Pashin – pertencem à Frota do Norte e ficarão no país caribenho por “vários dias”.

O objetivo é “mostrar a bandeira e garantir uma presença naval em áreas operacionais importantes”, declarou o ministério em comunicado.

Após a visita à Venezuela, os navios continuarão suas “atividades” nas águas do oceano Atlântico, detalhou o comunicado.

O governo venezuelano ainda não informou oficialmente sobre esta visita.

A Venezuela é um dos principais aliados da Rússia na região e seu presidente, Nicolás Maduro, expressou apoio a Moscou durante sua invasão à Ucrânia, embora tenha defendido também negociações de paz.

Maduro descreveu seu homólogo russo, Vladimir Putin, como um “irmão mais velho”, após celebrar sua última reeleição, a qual descreveu como “um bom presságio para o mundo”.

O próprio presidente venezuelano aspira a um terceiro mandato de seis anos em 28 de julho.

Antes de visitarem a Venezuela, os navios russos estiveram em Cuba, outro importante aliado de Moscou na região.

Os navios chegaram meados de junho, acompanhados por um submarino de propulsão nuclear e um rebocador.

O incomum deslocamento russo a cerca de 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos, na Flórida, ocorre em meio às tensões entre Washington e Moscou devido ao conflito na Ucrânia.

Antes de atracarem no porto de Havana, os navios participaram de um “exercício sobre o uso de armas de míssil de alta precisão”, informou o governo russo.

