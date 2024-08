Negociações sobre cessar-fogo em Gaza são paralisadas e devem ser retomadas na próxima semana

Por Andrew Mills e Nidal al-Mughrabi

DOHA/CAIRO (Reuters) – As conversações sobre cessar-fogo em Gaza foram interrompidas nesta sexta-feira em Doha e os negociadores devem se reunir novamente na próxima semana em busca de um acordo para acabar com os combates entre Israel e o Hamas e libertar os reféns restantes, segundo os mediadores.

Em uma declaração conjunta, Estados Unidos, Catar e Egito disseram que Washington havia apresentado uma nova proposta que se baseava em pontos de acordo na semana passada, fechando as lacunas entre os lados de uma forma que poderia permitir a rápida implementação de um acordo.

Os mediadores disseram que continuarão a trabalhar na proposta nos próximos dias.

“O caminho agora está definido para esse resultado, salvando vidas, trazendo alívio para o povo de Gaza e diminuindo as tensões regionais”, afirmaram eles na declaração.

Uma autoridade israelense disse que sua delegação em Doha estava voltando para casa na sexta-feira e que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deveria se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na segunda-feira.

A mais recente rodada de meses de conversações para acabar com a guerra em Gaza, que matou dezenas de milhares de palestinos, começou entre Israel e mediadores na quinta-feira. O grupo militante palestino Hamas não estava diretamente envolvido nas negociações, mas foi informado sobre o progresso.

Entre os pontos de atrito estão a insistência de Israel de que a paz só será possível se o Hamas for destruído, e o Hamas disse que só aceitará um cessar-fogo permanente, e não temporário.

Outras dificuldades incluíam a sequência de um acordo, o número e a identidade dos prisioneiros palestinos a serem libertados juntamente com os reféns israelenses, o controle da fronteira entre Gaza e o Egito e a livre circulação dos palestinos dentro de Gaza.

Durante a noite, as forças israelenses bombardearam alvos em toda a pequena e lotada Gaza e emitiram novas ordens para que as pessoas deixassem as áreas anteriormente designadas como zonas seguras para civis, dizendo que o Hamas as havia usado para disparar morteiros e foguetes contra Israel.

O conflito começou em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha militar de Israel reduziu grande parte de Gaza a escombros e matou mais de 40.000 palestinos, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde palestinas. Israel afirma ter eliminado 17.000 combatentes do Hamas.