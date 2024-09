Neste momento todo incêndio é criminoso e governo trabalha para elevar penas, diz Marina

reuters_tickers

3 minutos

(Reuters) -A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira que, no momento atual, todo incêndio florestal existente no país é criminoso, pois há uma proibição de uso de fogo em todo território nacional.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, do CanalGov, Marina também afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está trabalhando para elevar as penas para incêndios criminosos, apontando que atualmente as punições previstas são muito brandas.

“Neste momento qualquer incêndio se caracteriza como incêndio criminoso. Há uma proibição do uso do fogo em todo o território nacional”, disse a ministra ao programa.

“Obviamente que as penas hoje são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo criando essa situação dramática no nosso país”, acrescentou.

A ministra mencionou uma proposta existente no Congresso que prevê tornar esses crimes hediondos, aumentando assim as penas.

“Estamos trabalhando para elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador (Fabiano) Contarato (PT-ES), que estabelece que o fogo com intenção de queimada deve ser considerado um crime hediondo, e aí você vai ter uma pena muito mais forte”, afirmou Marina.

A ministra disse que o Brasil é atualmente vítima de uma “aliança criminosa” entre a mudança do clima — que tem causado secas recordes no país — e pessoas que ateiam fogo de forma proposital, agravando o problema.

Marina também classificou de “terrorismo climático” as queimadas criminosas que atingiram diversas regiões do país, desde a Amazônia ao Pantanal, passando pelo interior de São Paulo e pela própria capital Brasília.

A titular do Meio Ambiente apontou, ainda, que as queimadas são um crime contra a economia do país e afirmou que a escassez hídrica gerada pela mudança do clima pode afetar a disponibilidade de energia elétrica do país.

Na entrevista, Marina foi questionada sobre a criação, anunciada por Lula, de uma autoridade climática no Brasil, e defendeu que, antes disso, é necessário criar a figura jurídica da emergência climática.

“A medida provisória para criação da autoridade climática deve ser acompanhada da figura jurídica da emergência climática, que não existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro”, disse.

“O que nós estamos propondo para o centro do governo é a figura jurídica da emergência climática, a autoridade climática e o comitê técnico-científico, que dará suporte através da integração de dados que serão produzidos.”

Marina foi questionada também sobre a construção do trecho da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, que passa pelo meio da floresta amazônica e defendeu que a obra só pode ir adiante após estudos técnicos bem fundamentados.

“A BR-319 é uma estrada complexa, no coração da Amazônia, não pode ser feita de qualquer jeito sob pena de aumentar a degradação e a destruição da floresta, o que vai ser um prejuízo para a floresta, mas principalmente para as pessoas que já estão vivendo o rio seco”, disse.

(Por Eduardo Simões, edição de Tatiana Ramil)