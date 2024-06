Netanyahu aceita convite para discursar no Congresso dos EUA pela quarta vez

JERUSALÉM (Reuters) – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aceitou um convite para discursar em ambas as casas do Congresso dos Estados Unidos, informou seu gabinete neste sábado, acrescentando que ele se tornará o primeiro líder estrangeiro a fazer quatro dessas aparições lá.

“Estou comovido com o privilégio de representar Israel perante ambas as casas do Congresso e de apresentar, aos representantes do povo norte-americano e de todo o mundo, a verdade sobre a nossa guerra justa contra aqueles que procuram a nossa destruição”, afirmou no comunicado.