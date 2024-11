Netanyahu diz que Israel atingiu Irã duramente; Khamenei diz que danos não devem ser exagerados

reuters_tickers

4 minutos

Por Ari Rabinovitch e Adam Makary

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) – Os ataques aéreos de Israel “atingiram em cheio” as defesas e a produção de mísseis do Irã, afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo, mas o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse que os danos do ataque de sábado não devem ser exagerados.

Com a guerra em curso em Gaza e no Líbano, o confronto direto entre Israel e o Irã corre o risco de se transformar em uma conflagração regional. Mas, um dia após os ataques aéreos, não havia sinais de que eles provocariam outra rodada de escalada.

No entanto, os pesados combates no Líbano entre as forças israelenses e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, que se intensificaram drasticamente nas últimas semanas, continuaram neste domingo com um ataque aéreo israelense que matou oito pessoas em um bloco residencial em Sidon, segundo médicos.

“A Força Aérea atacou todo o Irã. Atingimos em cheio as capacidades de defesa do Irã e sua capacidade de produzir mísseis que nos são direcionados”, disse Netanyahu em um discurso, chamando o ataque de “preciso e poderoso” e dizendo que ele atingiu todos os seus objetivos.

A República Islâmica não sinalizou como responderá aos ataques há muito esperados de sábado, que envolveram dezenas de caças bombardeando alvos perto da capital Teerã e nas províncias ocidentais de Ilam e Khuzestan.

Os arqui-inimigos fortemente armados se engajaram em um ciclo de movimentos de retaliação um contra o outro durante meses, com o ataque de sábado ocorrendo após uma barragem de mísseis iranianos em 1º de outubro, muitos dos quais, segundo Israel, foram derrubados por suas defesas aéreas.

Khamenei disse que os cálculos de Israel “devem ser interrompidos”. O ataque ao Irã, que matou quatro soldados e causou alguns danos, “não deve ser minimizado nem exagerado”, disse ele.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, disse que o Irã tem direito à autodefesa e que sua resposta “será definitiva, em conformidade com as exigências”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu o fim da escalada que aumentou os temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, decorrente do conflito entre Israel e Hamas em Gaza, que já dura um ano, e da investida de Israel no sul do Líbano para impedir que o Hezbollah lance foguetes contra o norte de Israel.

Separadamente, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o Irã não pode mais usar seus aliados Hamas, em Gaza, e Hezbollah, no Líbano, contra Israel. Os dois grupos “não são mais uma ferramenta eficaz” de Teerã, disse ele em um discurso.

Gallant acrescentou que o Hamas não está mais funcionando como uma rede militar em Gaza e que o comando de alto escalão do Hezbollah e a maioria de suas capacidades de mísseis haviam sido eliminados.

O Hamas tem afirmado repetidamente que ainda é capaz de funcionar militarmente, e Israel realizou recentemente novas operações importantes no norte devastado de Gaza contra o que chama de reagrupamento de militantes do Hamas.

O Hezbollah afirmou que sua estrutura de comando permanece intacta e que mantém capacidades significativas de mísseis.

(Reportagem de Ari Rabinovitch, em Jerusalém; Elwely Elwelly, em Dubai, e Adam Makary, no Cairo)