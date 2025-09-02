The Swiss voice in the world since 1935
Neutralidade

Neutralidade suíça: respostas às suas perguntas

imagem
Para ser levada a sério, a neutralidade suíça é armada. Keystone / Peter Schneider

A neutralidade suíça nem sempre é fácil de entender. Vocês nos enviaram suas perguntas e nós respondemos algumas delas.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Giannis Mavris , Sara Pasino , Fernando Hirschy

A neutralidade se aplica hoje em dia? O que acontece em caso de um ataque à Suíça? E o franco suíço se beneficia disso?

A política de neutralidade da Suíça é conhecida mundialmente, mas poucos sabem os detalhes. Recebemos regularmente perguntas dos leitores por e-mail, nas redes sociais e em nossos debates. Reunimos um conjunto representativo de perguntas e respondemos a elas em formato de vídeo.

  • O que acontece em caso de um ataque à Suíça? E os países neutros podem ter uma opinião?
  • Que influência tem a neutralidade sobre a moeda suíça? E qual é a sua história?
  • A neutralidade ainda é válida? Quem a protege? E o que o queijo suíço tem a ver com isso?

Você pode encontrar uma visão geral abrangente sobre a neutralidade suíça em nossa página de destaque:

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

