No Rio, presidente chinês afirma que mundo adentra um ‘período de turbulência e mudança’

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira (18), em uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que o mundo está entrando em um “período de turbulência e mudança”.

“O mundo está entrando em um novo período de turbulência e mudança”, disse Xi a Starmer em uma reunião bilateral no Rio de Janeiro, onde acontece a cúpula do G20.

Esta é a primeira reunião entre os líderes de ambos os países desde que Xi se reuniu com Theresa May, em fevereiro de 2018.

As relações entre as duas nações têm sido marcadas nos últimos anos por divergências sobre questões de espionagem, direitos humanos e o reforço do controle de Pequim sobre a ex-colônia britânica de Hong Kong.

No entanto, a China e o Reino Unido continuam sendo importantes parceiros comerciais e ambos são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Starmer disse a Xi que seu objetivo é construir um relacionamento “duradouro” com a China.

Uma forte relação bilateral é “importante para os nossos dois países”, declarou o primeiro-ministro britânico, citado pela agência de notícias PA.

O encontro aconteceu antes da abertura oficial da cúpula do G20, que reúne os líderes das principais potências do mundo.

