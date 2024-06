Norris leva a McLaren de susto com fogo à alegria da pole

2 minutos

Por Alan Baldwin

BARCELONA (Reuters) – O sábado do Grande Prêmio da Espanha de Lando Norris começou com um incêndio e terminou com um sucesso, já que o piloto da McLaren na Fórmula 1 garantiu a primeira pole position da equipe em três anos.

Os carros de bombeiros correram para o paddock enquanto a fumaça saía da unidade de hospitalidade de vários andares da McLaren no Circuito da Catalunha.

O chefe da equipe, Zak Brown, disse que um membro da equipe recebeu alta do hospital após exames de precaução e que todos os outros estavam em boas condições.

“Fico feliz em informar que todos estão bem, com exceção do nosso motorhome”, disse o americano à televisão Sky Sports.

O incêndio, que relatos da mídia disseram ter sido possivelmente de origem elétrica, ocorreu antes do treino final e deixou um cheiro acre persistente e a unidade inutilizável.

Norris, que também foi o segundo mais rápido no último treino antes da classificação, disse que foi um susto para toda a equipe e que estava grato por todos estarem a salvo.

“Foi um dia um pouco mais estressante do que eu gostaria”, disse o britânico aos repórteres.

“Perdi meus tênis e isso foi o pior que aconteceu para mim, honestamente. Não estive em meu quarto normal, não pude relaxar e descontrair tanto quanto normalmente faria.”

Incêndios no paddock da Fórmula 1, especialmente um tão lotado como o Grande Prêmio da Espanha, são sempre uma grande preocupação com a presença de combustível e substâncias inflamáveis.

Um incêndio que destruiu a garagem da Williams após a equipe britânica vencer a corrida espanhola de 2012 começou na área de combustível, deixou sete funcionários da F1 no hospital e 31 atendidos pela equipe médica do circuito.

(Reportagem de Alan Baldwin)