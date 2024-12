Notre-Dame de Paris abre de novo suas portas ao mundo

A catedral de Notre-Dame de Paris reabriu suas portas para o mundo neste sábado (7), cinco anos e meio após seu dramático incêndio, depois de uma restauração espetacular admirada por dezenas de dignitários.

“Notre-Dame, abra suas portas!”, pediu o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, três vezes, batendo com seu báculo nas portas da catedral gótica mais famosa do mundo, construída há mais de 860 anos.

O coro da catedral respondeu do lado de dentro, convidando os fiéis a entrar, embora, devido ao mau tempo, os cerca de 1.500 convidados, incluindo o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o ucraniano, Volodimir Zelensky, já estivessem lá dentro.

O evento histórico foi uma oportunidade para a diplomacia, com uma reunião anterior no Eliseu do presidente francês, Emmanuel Macron, Trump e Zelensky, cujo país enfrenta uma invasão russa há quase três anos.

– Ovação para bombeiros e artesãos –

Foram mais de cinco anos de reconstrução espetacular realizada por centenas de artesãos.

Os bombeiros e os artesãos foram aplaudidos de pé ao desfilarem com o navio entre monarcas, presidentes e chefes de governo, após a transmissão de um vídeo com a recapitulação de suas façanhas.

Trump conversou com Macron em várias ocasiões, ao alcance dos ouvidos da ainda primeira-dama americana, Jill Biden, sentada ao lado de sua colega francesa, Brigitte Macron.

Também estavam presentes o príncipe William, herdeiro da coroa britânica, o príncipe Albert de Mônaco, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e o bilionário Elon Musk, proprietário do X.

A cerimônia, que alternou entre discursos e momentos musicais, foi um momento de alívio para Macron, que colocou todos os seus esforços pessoais na ambiciosa reconstrução, mas está enfrentando uma grave crise política.

“Redescobrimos o que as grandes nações sabem fazer: alcançar o impossível”, enfatizou o líder de centro-direita.

“Escolhemos a superação, a vontade, o curso da esperança (…) E para alcançá-la, uma fraternidade sem precedentes”, acrescentou ele, em um momento em que procura um novo primeiro-ministro para substituir Michel Barnier, deposto por uma confluência surpreendente de votos de parlamentares de esquerda e de extrema direita.

– Mensagem do papa Francisco –

O papa Francisco estava ausente, embora tenha enviado uma mensagem para a abertura das cerimônias, lida nos primeiros momentos da cerimônia.

O papa expressou sua esperança de que a reabertura de Notre-Dame garanta que essa nova etapa “possa constituir um sinal profético da renovação da Igreja na França”.

Ele também afirmou seu desejo de que a catedral continue a receber os visitantes “generosa e gratuitamente”, diante dos planos de círculos do governo cultural francês de cobrar uma taxa de entrada.

O pontífice acredita que “há lugares onde é mais necessário que eu vá para levar consolo”, disse o arcebispo de Paris à AFP.

O papa deve participar de um congresso religioso na Córsega em dez dias.

A reforma foi paga com doações em massa de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos.

“É magnífico e muito pessoal para mim”, disse à AFP Joe, de 65 anos, um visitante americano, nas proximidades da igreja.

“Sempre há coisas acontecendo em Paris. Mas daqui a dez anos poderemos dizer que estivemos aqui”, disse Camille, uma estudante francesa de 21 anos.

– Um telhado completamente reconstruído –

A catedral sofreu um incêndio devastador em 15 de abril de 2019. As imagens do desastre deram a volta ao mundo.

Essa reabertura é outro marco em sua história conturbada, com um telhado completamente reconstruído, uma nave e um transepto limpos, novos móveis modernos e iluminação modular.

O órgão, construído há três séculos, foi desmontado, limpo e reinstalado.

Enquanto a nave de 60 metros de comprimento parece imaculadamente branca para os fiéis, as capelas adjacentes têm cores espetaculares, graças ao trabalho meticuloso de centenas de artesãos.

Entre elas, a capela dedicada à Virgem de Guadalupe, uma raridade entre as igrejas europeias, será o tema de uma celebração especial em 12 de dezembro.

Na verdade, as comemorações durarão “seis meses”, disse o arcebispo de Paris à AFP. Notre-Dame planeja missas de ação de graças para os doadores e a equipe que reconstruiu a igreja, entre outros.

Transmitida ao vivo, a cerimônia revelou todos os móveis projetados especificamente para essa nova etapa do monumento, como as cadeiras e o batistério moderno na entrada da nave.

Ao fundo, atrás do altar, há outra inovação ousada: o relicário onde está guardada a Coroa de Espinhos, um grande disco de cristais dourados com um centro azul-cobalto.

Depois dos discursos e de uma apresentação musical, o Monsenhor Ulrich procedeu ao “despertar” do órgão.

Ele o invocou oito vezes e quatro organistas nos teclados improvisaram sucessivamente uma resposta musical. Em seguida, tocaram o cântico “Magnificat” e um “tedeum” do coral.

Depois de deixar a igreja, os convidados deveriam participar de um banquete de honra no Palácio do Eliseu.

No domingo, haverá duas missas, às 10h30 (6h30 de Brasília) novamente na presença de dignitários civis e religiosos para consagrar o altar, e às 18h30 (14h30) o primeiro serviço para o público.

