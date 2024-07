Novo premiê do Reino Unido promete reconstruir país após anos de caos

Por Kylie MacLellan e William James e Sarah Young

LONDRES (Reuters) – O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu nesta sexta-feira usar sua enorme maioria no Parlamento para reconstruir o país, dizendo que deseja tirar o calor da política após anos de agitação e conflitos.

Do lado de fora de seu novo escritório e residência na Downing Street nº10, Starmer reconheceu a dimensão do desafio após a vitória esmagadora de seu Partido Trabalhista em uma eleição nacional que encerrou 14 anos de governos frequentemente tumultuados do Partido Conservador.

Ele advertiu que quaisquer melhorias levarão tempo e que, primeiro, ele precisará reconstruir a fé na política.

“Essa falta de confiança só pode ser curada com ações, não com palavras. Eu sei disso”, disse ele.

“Independentemente de você ter votado no Partido Trabalhista ou não, na verdade, especialmente se não votou, eu lhe digo diretamente: meu governo o atenderá. A política pode ser uma força para o bem. Nós mostraremos isso.”

Starmer foi saudado por grandes aplausos e, antes de fazer seu discurso, reservou um tempo para cumprimentar e abraçar assessores e simpatizantes que se alinharam na Downing Street – cenas que lembraram a chegada do último premiê trabalhista Tony Blair ao governo em 1997.

De pé atrás de um púlpito, ele disse que entende que muitos britânicos estão desiludidos com a política depois de anos de escândalo e caos sob o comando dos conservadores, que foram amplamente rejeitados na eleição de quinta-feira, sofrendo uma derrota histórica.

Starmer disse que a rejeição sinaliza que o Reino Unido está pronto para uma redefinição.

O Partido Trabalhista conquistou uma maioria maciça no Parlamento, o que levou à renúncia de Rishi Sunak nesta sexta-feira, antes de Starmer encontrar o rei Charles e ser formalmente nomeado primeiro-ministro.

Ele disse que lutará todos os dias para reconstruir a confiança, afirmando que o Reino Unido terá um “governo livre de doutrinas”, enfatizando algo que repetiu durante a campanha — que colocará o país em primeiro lugar e o partido em segundo.

O resultado da eleição revolucionou a política britânica. Os trabalhistas conquistaram mais de 410 cadeiras, um aumento de 211, enquanto os conservadores, o partido mais bem-sucedido do mundo ocidental, perderam 250 parlamentares.