Nunes derrota Boulos no 2º turno e é reeleito prefeito de São Paulo

2 minutos

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e foi reeleito, neste domingo, para mais quatro anos de mandato à frente da maior cidade do país.

Nunes recebeu 3.393.110 votos (59,35% dos votos válidos) contra 2.323.901 (40,65%) do adversário, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prefeito reeleito, de 56 anos, teve como principal padrinho político o atual governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro do governo Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, chegou a titubear em relação ao apoio a Nunes, especialmente na primeira etapa da eleição.

Boulos contava com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tinha como candidata a vice a petista Marta Suplicy.

Em seu discurso após a eleição, Nunes afirmou que o “equilíbrio venceu todos os extremismos”. Ele agradeceu enfaticamente o apoio do governador paulista.

“Agradeço ao líder maior sem o qual não teríamos esta vitória, o governador Tarcísio de Freitas”, disse. “Seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro… conte comigo, meu irmão, com meu coração, com o seu pilar para todas as construções do seu destino”.

Nunes e Boulos chegaram ao segundo turno após a disputa mais concorrida da história da prefeitura paulistana no primeiro turno. Nunes terminou a primeira etapa com 29,48% dos votos, enquanto Boulos obteve 29,07% e Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro com 28,14% dos votos.

Na eleição de 2020, Nunes foi eleito vice-prefeito de São Paulo e no ano seguinte assumiu a administração da cidade quando o então prefeito Bruno Covas morreu. Anteriormente, foi vereador da capital por dois mandatos.