Nunes e Boulos vão disputar 2º turno em São Paulo após disputa acirrada

2 minutos

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), irá disputar o segundo turno das eleições municipais contra Guilherme Boulos (PSOL), deixando de fora Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar na votação deste domingo, na disputa mais acirrada entre todas as capitais estaduais do país.

A eleição na capital paulista foi definida apenas nos últimos votos, após uma apuração muito equilibrada desde o início. Nunes terminou em primeiro lugar com 29,49% dos votos válidos contra 29,06% de Boulos, enquanto Marçal ficou com 28,14%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 99,52% das seções totalizadas.

O resultado representará um segundo turno em São Paulo marcado pela polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia Boulos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia Nunes. A votação ocorrerá em 27 de outubro.

Marçal, que entrou na corrida eleitoral como mais um nome de fora da política, conseguiu votos de bolsonaristas e da extrema-direita — mesmo que o candidato oficial de Bolsonaro fosse Nunes — e embolou a disputa de forma surpreendente.

No Rio de Janeiro, como amplamente esperado, o prefeito Eduardo Paes (PSD) venceu no primeiro turno, com 60,4% dos votos, em uma derrota para Bolsonaro, que bancou desde o início a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que terminou com 31% dos votos.

Paes teve apoio de Lula e de uma grande aliança que incluiu partidos de esquerda, centro e direita.