O arsenal de sonhos frustrados dos soldados ucranianos

afp_tickers

4 minutos

Eles sonhavam em abrir um negócio, criar uma família, comprar um apartamento ou escalar montanhas. Mas esses ucranianos acabaram lutando contra o exército russo em uma guerra que nunca desejaram.

Três anos após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, a AFP conversa com vários soldados sobre as esperanças que foram frustradas pelo conflito.

– Moroz, sonhos de paternidade

Mikola era motorista antes de ser mobilizado em 2023 e adotar o nome de guerra Moroz. No exército, ele ainda está atrás do volante, mas agora dirigindo veículos militares para evacuar soldados ou entregar material para a frente de batalha, diz o homem de 30 anos.

Ele nunca se imaginou em um uniforme. Nem muitas pessoas próximas a ele, que “não conseguiam acreditar” quando ele entrou para o exército, diz ele.

“Se não fosse pelo exército, eu teria começado uma família”, diz o soldado com um sorriso sincero, originário do oeste da Ucrânia.

Embora acredite que “o amor é necessário”, ter filhos no meio de uma guerra é “um pouco assustador”, ele admite. Só quando a guerra terminar é que “começaremos a viver”.

– Alina e a sede de vingança

Alina, uma profissional de saúde militar de 45 anos, acredita que o conflito era inevitável “com um vizinho assim”.

“Mas se não houvesse guerra, eu teria uma família, filhos, uma casa, uma vida feliz e pacífica e um negócio”, enumera ela. “Como dizemos na Ucrânia, pão com manteiga e caviar por cima.”

Ela está no exército desde 2018. Para ela, assim como para muitos ucranianos, a guerra não começou há três anos, mas em 2014, quando Moscou anexou a península da Crimeia e armou separatistas pró-russos no leste do país.

Alina não vê um fim à vista para o conflito e agora está treinando para se tornar uma franco-atiradora, uma função mais perigosa raramente desempenhada por mulheres.

“Tenho 45 anos, já vivi minha vida. Depois de oito anos no exército, tudo o que me resta é a sede de vingança”, diz ela.

– Oleksandr, fundar uma empresa

Oleksandr pegou em armas em 2014 para combater os separatistas pró-russos. Ele defendeu o aeroporto de Donetsk e lutou em “quase todas as zonas quentes” até 2018.

O que aconteceu depois? “Fiz uma pausa para fumar um cigarro”, diz ele em tom de brincadeira. Na realidade, ele acabou na prisão por roubar um veículo.

Quando a Ucrânia ofereceu aos prisioneiros a chance de entrar para o exército em 2024, ele a aceitou. “E aqui estou eu”, disse esse soldado do batalhão de assalto de Alkatraz à AFP.

Em sua vida dos sonhos, ele teria fundado uma empresa de construção e se tornado pai. Às vezes, ele ainda pensa nesse sonho, mas ao mesmo tempo está convencido de que a paz levará anos para chegar.

É um sentimento um tanto contraditório para ele. “De certa forma, a guerra também me ajudou, caso contrário, eu ainda estaria na prisão.

– Oleg, o montanhista

Oleg, 33 anos, era fotojornalista até sua convocação no ano passado. Ele tinha ambições profissionais, mas também ambições “esportivas”.

O fanático por montanhismo queria continuar conquistando picos, especialmente a icônica montanha suíça do Matterhorn, explica ele com um sorriso.

O nascimento de seus dois primeiros filhos e a pandemia de covid-19 o forçaram a adiar esse projeto, diz ele.

“E agora é a guerra”, acrescenta o assessor de imprensa militar. No entanto, ele não perde a paciência e está convencido de que sua hora “chegará”.

– Artem, uma identidade perdida

Artem, um comandante de companhia da 93ª brigada, não consegue conter um riso amargo quando lhe perguntam quais sonhos a invasão russa destruiu.

“Tudo foi adiado. Eu queria comprar um apartamento. Queria ser um pai presente para meu filho”, diz o homem de 42 anos.

A vida social também foi deixada de lado. “Muitos amigos se mudaram para a Europa. Outros estão aqui, mas não tenho a chance de falar com eles”, acrescenta.

O psicólogo, que trabalhava no setor humanitário, entrou para o exército no início da invasão. “Havia tantas ideias, mas a guerra as apagou”.

Até mesmo sua identidade anterior à guerra “foi perdida”, diz esse comandante, confiante de que conseguirá recuperá-la com a paz.

mv-led/alf/dbh/zm/dd/aa