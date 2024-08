Oasis confirma retorno e anuncia turnê em 2025

O grupo de rock britânico Oasis anunciou nesta terça-feira (27) o retorno para uma turnê em 2025, após a reconciliação entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, 15 anos depois da separação da banda por uma briga no camarim antes de um show.

Os fãs sempre acreditaram no retorno da banda, após anos de boatos e apesar da troca de farpas constante entre os irmãos, responsáveis por clássicos dos anos 1990, como “Wonderwall” e “Don’t look back in anger”.

Nesta terça-feira, as redes sociais da banda publicaram um vídeo para confirmar as especulações dos últimos dias: “This is it. It’s happening!” (É isso. Está acontecendo!).

“As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado”, destacou a banda em uma mensagem com uma fotografia dos irmãos.

A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, País de Gales, e depois seguirá para a cidade natal dos Gallagher, Manchester, com mais quatro apresentações.

Depois, o grupo fará quatro shows no emblemático estádio londrino de Wembley, seguidos por apresentações em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin.

“Seus únicos shows na Europa no próximo ano. Será um dos maiores momentos ao vivo e com ingressos mais disputados da década”, afirma o grupo em um comunicado.

“Planos estão em curso para que Oasis Live ’25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano”, acrescenta a nota.

Os ingressos para os primeiros shows serão vendidos em 31 de agosto a partir das 9H00 no Reino Unido (5H00 de Brasília) e das 8H00 (4H00 de Brasília) na Irlanda.

– Relação tempestuosa

O anúncio da turnê, que promete apresentações “repletas de clássicos”, acontece 30 anos após o primeiro álbum do Oasis, “Definitely Maybe”, lançado em 29 de agosto de 1994.

Para celebrar o aniversário, o grupo já havia planejado lançar versões inéditas de algumas canções do álbum, registradas durante as primeiras gravações de estúdio.

Após o grande sucesso de “Definitely maybe”, o Oasis alcançou o pico de popularidade um ano depois com “(What’s the story) morning glory?”, que inclui hits como “Wonderwall”, “Don’t look back in anger” e “Champagne supernova”.

Apesar do sucesso, o grupo sempre foi marcado pela relação tempestuosa entre Liam, vocalista e com 51 anos, e Noel, guitarrista e compositor das músicas, de 57 anos.

O fim da banda, formada em 1991, aconteceu em 28 de agosto de 2009, após uma briga entre os irmãos no camarim do festival ‘Rock en Seine’ de Paris.

A briga entre os dois, com direito a uma guitarra quebrada, provocou o cancelamento do show e a separação do grupo que mantinha rivalidade com o Blur para ocupar o posto de principal nome do “britpop”.

Desde então, os irmãos trocaram farpas pelas redes sociais e na imprensa, mas a relação ficou mais calma recentemente.

A reconciliação, afirmaram nesta terça-feira, não aconteceu após “uma grande revelação”, mas depois de “uma conscientização gradual de que é o momento certo”.

Há alguns anos, o retorno parecia impossível. “Virei a página (…) É só um grupo”, declarou Liam em 2016, durante uma entrevista.

No início de 2023, Noel apresentou um tom um pouco mais ambíguo. “Seriam necessárias circunstâncias extraordinárias para um retorno, mas nunca diga nunca”.

Em uma entrevista na semana passada, o guitarrista elogiou “o tom de voz e a atitude” do irmão mais novo.

As especulações ficaram mais intensas no fim de semana com uma reportagem do jornal The Sunday Times, que os Gallaghers compartilharam nas redes sociais com comentários ambíguos.

E para aumentar os boatos, Liam Gallagher dedicou a música “Half the world away” ao irmão durante um show no domingo à noite.

Ao final do show, o telão exibiu uma mensagem: “27/08/24. 8 am”, dia e horário do grande anúncio do retorno.

