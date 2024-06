Onda de calor provoca fechamento parcial da Acrópole de Atenas

afp_tickers

2 minutos

A Acrópole de Atenas, o monumento mais visitado da Grécia, permanecerá fechada ao público nesta quarta-feira (12) no horário de maior temperatura devido à onda de calor que afeta o país, que também obrigou a fechar escolas.

O Ministério da Cultura indicou no início do dia que o monumento ficaria fechado de 12h às 17h locais (6h às 11 de Brasília), em meio a temperaturas que podem chegar aos 43°C nesta quarta e na quinta-feira. As autoridades não descartam uma extensão da medida por mais dias.

É a primeira onda de calor – que na Grécia significa que as temperaturas superem os 38ºC durante três dias – do ano, segundo os meteorologistas.

“No século XX, nunca tivemos uma onda de calor antes de 19 de junho. No século XXI, tivemos várias, mas não antes de 15 de junho”, disse o meteorologista da televisão estatal Panos Giannopoulos.

O Ministério da Crise Climática e Proteção Civil alertou para o risco muito elevado de incêndios, em particular na região Ática, onde fica a capital grega.

As escolas permanecerão fechadas em várias regiões do país nesta quarta e quinta-feira, inclusive na capital.

O ministro do Trabalho aconselhou os funcionários públicos a trabalharem de casa e também ordenou a interrupção do expediente das 12h às 17h, horário local, para as pessoas que trabalham na rua.

Mas os restaurantes do distrito turístico de Plaka não podem fechar.

“Não temos escolha, é o início da temporada turística”, diz Elisavet Robou, proprietária de uma loja de kebab.

“Temos ar-condicionado e ventiladores, e os funcionários podem fazer intervalos, mas infelizmente a crise climática chegou”, acrescenta ela.

“As ondas de calor chegaram mais cedo este ano e a temporada será difícil”, admite.

No ano passado, a Acrópole, onde fica o famoso templo do Partenon, já havia sido fechada em julho durante uma onda de calor de duas semanas, que foi acompanhada por incêndios devastadores no país.

yap/dbh/avl/fp/dd/aa